Governo de SP autoriza pagamento de R$ 609 milhões em bônus para policiais

247 - O governo de São Paulo autorizou o pagamento de R$ 609 milhões em bonificação por resultados para policiais civis e militares, referente ao exercício de 2025. O valor contempla seis ciclos bimestrais de avaliação e deverá ser pago no próximo mês, após validação oficial.

De acordo com a Agência SP, o pagamento depende da consolidação dos dados e da aprovação da Comissão Intersecretarial, responsável por analisar o cumprimento de metas e indicadores estabelecidos pela Secretaria da Segurança Pública.Segundo o governo estadual, a bonificação integra uma política de estímulo à produtividade na segurança pública, com foco em metas e resultados mensuráveis

Pagamento condicionado ao desempenho

A Bonificação por Resultados é um instrumento previsto em lei estadual que remunera os profissionais da segurança pública conforme o desempenho das equipes. O benefício não é incorporado ao salário e varia de acordo com os resultados alcançados ao longo do período avaliado. O cálculo leva em conta metas operacionais e indicadores de criminalidade definidos previamente, sendo aplicado de forma proporcional ao desempenho das unidades policiais.

Reconhecimento ao trabalho policial

Ao comentar a medida, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou o caráter de reconhecimento aos profissionais da área.

“O pagamento é um reconhecimento concreto ao trabalho e à dedicação dos nossos policiais, que diariamente colocam suas vidas em risco para proteger a população. Valorizar esses profissionais é uma prioridade da nossa gestão. Ao premiar o desempenho e o alcance de metas, fortalecemos a segurança pública e incentivamos uma atuação cada vez mais eficiente e orientada a resultados em prol da população”, afirmou.