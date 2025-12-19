Governo do Brasil na Rua leva serviços gratuitos a Heliópolis neste sábado

247 - Moradores de Heliópolis e de bairros do entorno, na zona sul da capital paulista, terão acesso a uma ampla oferta de serviços públicos gratuitos neste sábado (20). A segunda edição do programa Governo do Brasil na Rua concentra atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, previdência, juventude, finanças e bem-estar animal, reunindo diferentes políticas públicas em um único espaço comunitário.

A iniciativa ocorre das 8h às 16h, na rua Marechal Pimentel, ao lado da Paróquia Santa Edwiges. A proposta é facilitar o acesso da população a serviços essenciais, levando o atendimento diretamente aos territórios com maior demanda e vulnerabilidade social.

A estrutura montada funciona como uma Feira da Cidadania, com estandes e unidades móveis. Entre os serviços previstos estão consultas odontológicas em consultórios itinerantes, perícias médicas e orientações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emissão de carteira de identidade, microchipagem e vacinação de cães e gatos, além de renegociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), destacou a importância da concentração de atendimentos em um só local. “Às vezes a pessoa vai ao local por uma coisa, chega lá e encontra também outra coisa e vai valorizar a viagem. No final, vai conseguir resolver 3, 4, 5 coisas de uma vez”, afirmou.

Na área da juventude, o evento oferece cadastro para o ID Jovem, documento que garante benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos, além de gratuidade ou desconto no transporte interestadual. Já no campo da saúde, além do atendimento odontológico, será possível atualizar a caderneta de vacinação de crianças, jovens, adultos e idosos, mediante apresentação do CPF.

Os tutores de animais domésticos também poderão acessar o programa SinPatinhas, que inclui a emissão do RG Animal, microchipagem e vacinação de cães e gatos, com foco na proteção e no bem-estar animal. No estande da Caixa, além da renegociação de dívidas, haverá orientações financeiras e informações sobre o programa Reforma Casa Brasil, voltado à melhoria habitacional.

A primeira edição do Governo do Brasil na Rua foi realizada no Sol Nascente, no Distrito Federal, região com mais de 300 mil habitantes, e registrou milhares de atendimentos, incluindo serviços previdenciários, ações de saúde e cuidados com animais. A previsão é que a iniciativa percorra as 27 capitais brasileiras e outras três cidades do interior até junho de 2026, priorizando áreas estratégicas e com alta demanda por serviços públicos.

Serviço

📅 Data: sábado, 20 de dezembro de 2025

⏰ Horário: das 8h às 16h

📍 Local: rua Marechal Pimentel, ao lado da Paróquia Santa Edwiges, Heliópolis – São Paulo