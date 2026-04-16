Governo do RJ prepara exoneração de mais de 150 cargos comissionados

247 - O governo do Rio de Janeiro deve oficializar, nesta quinta-feira (16), a exoneração de 157 ocupantes de cargos em comissão ligados à Secretaria de Governo. A medida integra um processo de revisão administrativa conduzido pela gestão interina no Palácio Guanabara, que busca enxugar a máquina pública e reduzir despesas consideradas excessivas.

A iniciativa faz parte de um pente-fino mais amplo na estrutura do Executivo estadual, atualmente sob comando interino do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto.

Do total de exonerações previstas, 153 atingem servidores sem vínculo efetivo com o estado. Os demais são funcionários concursados, que deverão retornar aos seus órgãos de origem. A expectativa é que os cortes representem uma economia anual estimada em cerca de R$ 13 milhões aos cofres públicos.

A revisão administrativa teve como foco inicial a Secretaria de Governo, onde auditorias internas identificaram falhas operacionais e indícios de baixa eficiência. Entre os problemas apontados estão casos de servidores que não acessavam sistemas essenciais para a tramitação de processos oficiais, como o Serviço Eletrônico de Informações (SEI), além de situações em que não havia registro claro de atividades desempenhadas.

Os atos de exoneração devem ser publicados em edição extraordinária do Diário Oficial e serão assinados pelo secretário interino de Governo, Roberto Leão, que também responde pelo Gabinete de Segurança Institucional. Delegado de carreira e ex-corregedor da Guarda Municipal do Rio, Leão foi recentemente nomeado para o cargo por Ricardo Couto.

A reestruturação não deve se limitar à atual lista de desligamentos. A Secretaria de Governo passa por uma análise mais abrangente que envolve aproximadamente 2.700 cargos, entre efetivos e comissionados. A expectativa da administração estadual é que novas exonerações sejam anunciadas nos próximos dias, tanto na pasta quanto em outros órgãos.