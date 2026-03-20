Haddad busca vice ligado ao agro para se fortalecer no interior de SP

247 - Fernando Haddad (PT) iniciou articulações para compor sua chapa ao governo de São Paulo com um vice ligado ao agronegócio, em uma tentativa de ampliar sua presença eleitoral no interior do estado. A estratégia busca corrigir a principal fragilidade observada na disputa de 2022, quando o petista teve desempenho inferior fora da região metropolitana.

As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo. Haddad foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar novamente o Palácio dos Bandeirantes.

Estratégia mira avanço no interior

Na eleição anterior, Haddad venceu na região metropolitana de São Paulo, mas foi amplamente superado no interior por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que obteve 7,9 milhões de votos contra 4,7 milhões do petista nessa área. No resultado geral, Tarcísio venceu com 55% dos votos, contra 45% de Haddad.

Apesar da derrota, o desempenho foi considerado o melhor do PT na história do estado. O avanço eleitoral foi visto como relevante para a vitória de Lula na eleição presidencial, o que reforça a importância estratégica de São Paulo para o projeto nacional do partido.

Aliança com agro é desafio

A ideia de Haddad é replicar, em nível estadual, uma estratégia semelhante à aliança firmada entre Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que ampliou o alcance eleitoral do petista em 2022.

Aliados defendem a escolha de um nome com perfil semelhante ao do ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, reconhecido no setor agropecuário.

Nome de Rodrigo Garcia é cogitado

Diante da dificuldade de encontrar um aliado no setor, parte dos apoiadores do petista avalia a possibilidade de sondar o ex-governador Rodrigo Garcia. Atualmente sem cargo público e sem filiação partidária, ele disputou o governo paulista em 2022 pelo PSDB, mas não avançou ao segundo turno.

Na fase final daquela eleição, Garcia declarou apoio a Tarcísio de Freitas e a Jair Bolsonaro (PL). Segundo aliados ouvidos pela reportagem, sua proximidade com Tarcísio torna improvável uma eventual aliança com Haddad.

O presidente Lula articula uma chapa ampla em São Paulo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), já confirmou que pretende disputar o Senado, embora deva mudar de partido para viabilizar a candidatura.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), também é apontada como possível candidata ao Senado ou até como opção para vice de Haddad, caso não haja acordo com um nome do agronegócio. Nesse cenário, a resistência do setor à chapa petista tende a aumentar, já que Marina enfrenta críticas recorrentes de segmentos do agro.

Outras articulações em curso

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), também busca espaço em uma chapa majoritária no estado, mas seu futuro ainda é incerto. Ele deve discutir possibilidades diretamente com Lula nos próximos dias.

O calendário eleitoral prevê que os partidos definam suas candidaturas até 5 de agosto, prazo final das convenções partidárias. Já eventuais mudanças de legenda devem ocorrer até 3 de abril. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro.