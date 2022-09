Haddad e Alckmin foram responsáveis pela reaproximação de Lula e Marina

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) e a ex-ministra Marina Silva (Rede-SP) - candidata a deputada federal - selaram oficialmente uma aliança nesta segunda-feira (12). Eles se afastaram há anos, desde que Marina deixou o governo. Para uma reconciliação, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) - candidato a governador de São Paulo - e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) - candidato a vice-presidente - foram fundamentais, informa o Estado de S. Paulo.

"O prestígio dela com eleitores da classe média, formadores de opinião e evangélicos, segmento em que Jair Bolsonaro (PL) lidera, foi o principal argumento utilizado para convencer o petista", diz a reportagem.

>>> Marina sobre apoio a Lula: 'é democracia ou aniquilação dos indígenas, do povo preto e destruição da Amazônia'

Foi sugerido a Marina que acompanhasse Lula em agendas religiosas fora de São Paulo, mas a ex-ministra se recusou a abrir mão de seus compromissos de campanha no estado.

A ex-ministra fez uma série de sugestões para o plano de governo de Lula, todas na área socioambiental. O coordenador do plano de governo do petista, o ex-ministro Aloizio Mercadante, afirma que todas as sugestões passarão por análise da comissão responsável pelo plano. "A criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática é vista com ressalvas por criar uma estrutura suprapartidária", diz a reportagem.

