Hotel de luxo nos Jardins é alvo de ataque a tiros em São Paulo

247 - Um total de oito tiros foi dado contra vidros dos corredores dos três andares superiores do hotel Intercontinental, um dos estabelecimentos de hospedagem mais sofisticados da cidade de São Paulo, localizado na Alameda Santos, nos Jardins — bairro nobre da região central da capital paulista. Nenhum hóspede ou funcionário foi atingido. O caso foi publicado nesta sexta-feira (27) pelo Portal G1, fonte original das informações que embasam esta matéria.

O ataque ocorreu pelos fundos do hotel e só veio a público dias depois. O estabelecimento confirmou o ocorrido por meio de nota oficial, na qual informou que foram adotadas "medidas necessárias para garantir a segurança e seguimos colaborando integralmente com as autoridades competentes". A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local e tentar identificar pistas sobre a autoria e a natureza do ataque.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). O delegado responsável, Luiz Alberto Guerra, admitiu que as investigações ainda estão em fase inicial e que há incertezas inclusive sobre o tipo de armamento utilizado.

"Por enquanto, a gente não sabe ainda nem quem que é [que atirou], se foi ainda arma de fogo, se foi uma espingarda de pressão. Como não há testemunhas do estampido, nada disso, agora está dependendo do trabalho da perícia, que já foi solicitado", declarou o delegado.

Um detalhe intriga os investigadores: apesar dos oito impactos visíveis nos vidros, nenhum projétil foi encontrado no interior do hotel. O fato levanta dúvidas sobre o ângulo dos disparos e a origem exata dos tiros. "Vamos aguardar o laudo para tentar identificar se foi realmente disparo de arma de fogo, qual o ângulo dos projéteis. Mas é estranho porque não foi encontrado nenhum projétil dentro do hotel", afirmou Guerra.

A ausência de testemunhas que tenham ouvido os estampidos e a falta de projéteis encontrados no local tornam o trabalho da perícia fundamental para o avanço das investigações. As autoridades aguardam o laudo técnico para determinar a origem dos disparos, o tipo de armamento empregado e eventual motivação por trás do ataque ao estabelecimento.