Incêndio de grandes proporções atinge comércio em Guarulhos

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel comercial na Rua Guaporé, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite desta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 20h29, enviou 10 viaturas ao local e não informou vítimas até a última atualização. As equipes dos bombeiros confirmaram o incêndio ao chegar ao endereço e iniciaram o combate às chamas para impedir que o fogo avançasse. A corporação ainda não identificou as causas do incêndio. Os relatos foram publicados no Portal G1.

A ocorrência mobilizou equipes em uma área comercial da cidade, enquanto uma coluna de fumaça chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pela região. O trabalho dos bombeiros concentrou-se no controle das chamas e na segurança do entorno do imóvel atingido.

Guarulhos integra a Região Metropolitana de São Paulo e concentra grande circulação de pessoas, veículos e atividades comerciais. Incêndios em imóveis desse tipo costumam exigir resposta rápida das equipes de emergência por causa do risco de propagação para construções próximas.

Até a última atualização, os bombeiros não haviam divulgado informações sobre danos materiais, extensão da área atingida ou tempo previsto para o rescaldo. A corporação também não informou se o imóvel estava em funcionamento no momento em que o fogo começou.

As equipes seguiram no local para combater o incêndio e apurar as circunstâncias da ocorrência na Rua Guaporé.