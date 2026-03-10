Influenciador Felipe Heystee é alvo de prisão após acusações de “golpe do amor”

247 - O influenciador digital Luís Felipe de Oliveira, de 21 anos, conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee, passou a ser procurado pela Polícia Civil de São Paulo após a Justiça decretar sua prisão preventiva. O caso ganhou repercussão após a revelação de que ele é investigado por aplicar o chamado “golpe do amor”, esquema em que criminosos simulam relacionamentos virtuais para obter dinheiro das vítimas.

O pedido de prisão foi apresentado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e anunciado no dia 4 de março. O influenciador é acusado de estelionato eletrônico após, supostamente, criar um perfil falso em redes sociais e aplicativos de mensagens para se passar por uma mulher e manter um relacionamento virtual com um homem.

De acordo com as investigações, a estratégia teria sido utilizada para conquistar a confiança da vítima ao longo de um período prolongado. A prática conhecida como “golpe do amor” consiste justamente em estabelecer vínculos emocionais online para posteriormente solicitar transferências financeiras.

No caso investigado, as conversas entre o influenciador e a vítima teriam durado mais de dois anos. Durante esse período, conforme apontam as autoridades, o prejuízo financeiro acumulado teria chegado a aproximadamente R$ 208 mil.

Além da investigação criminal, o caso também teve desdobramentos na esfera cível. A Justiça já determinou que o influenciador pague R$ 10 mil de indenização por danos morais à vítima.

Felipe Heystee ganhou notoriedade nas redes sociais principalmente por meio de conteúdos publicados no TikTok. Segundo o Ministério Público, o influenciador chegou a reunir cerca de 2,3 milhões de seguidores na plataforma.

Atualmente, ele mantém também uma conta secundária no Instagram, que reúne aproximadamente 460 mil inscritos. As autoridades seguem à procura do influenciador após a determinação judicial de prisão preventiva no âmbito das investigações conduzidas em São Paulo.