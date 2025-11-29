Influenciador Thiago Schoba é preso por violência doméstica

247 - O influenciador Thiago Schoba, mais conhecido como Thiago Schutz, foi preso em flagrante na cidade de Salto, no interior de São Paulo, por violência doméstica e lesão corporal contra a namorada, Lais Angeli Gamarra, de 30 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi agredida com "chutes e tapas", ligou para a polícia e conseguiu fugir. A Polícia Militar (PM) encontrou Laís na rua, com marcas de agressões. O influenciador foi detido minutos depois.

Em laudo pericial, o Instituto Médico-Legal (IML) afirmou que a jovem sofreu, pelo menos, 11 lesões corporais que violaram sua integridade física, na face, e nos membros superiores e inferiores.

O Ministério Público do estado de São Paulo (MP-SP) apresentou a denúncia à Justiça no dia 16 de março de 2023. Dias depois, a juíza Sônia Nazaré Fernandes Fraga, da 24ª Vara Criminal do Foro Central, aceitou o pedido e o tornou réu.