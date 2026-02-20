Influenciadora digital de São Paulo morre aos 27 anos

247 - A influenciadora digital Bianca Dias morreu aos 27 anos após sofrer uma embolia pulmonar. A informação foi divulgada por pessoas próximas e repercutiu nas redes sociais, onde ela acumulava cerca de 60 mil seguidores no Instagram.

Segundo relatos publicados por familiares e amigos, Bianca estava com parentes quando passou mal e teve um mal súbito. Uma amiga afirmou que a jovem não resistiu após o episódio.

A confirmação da morte foi feita pela irmã da influenciadora, Kety Dias, por meio de uma publicação nas redes sociais. No comunicado, ela agradeceu as mensagens de solidariedade recebidas e explicou que não conseguiria responder individualmente a todos.

“Preciso de um tempo para cuidar do meu coração”, escreveu Kety Dias ao lamentar a perda da irmã.

Natural de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, Bianca Dias será sepultada nesta sexta-feira, a partir das 11h, no Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires (SP).

A influenciadora deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia. A notícia da morte gerou comoção entre seguidores e conhecidos, que manifestaram apoio à família nas redes sociais.