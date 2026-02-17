Empresária é morta a facadas no interior do Ceará

247 - A influenciadora digital e empresária Ana Karolina Sousa, de 31 anos, foi morta no sábado (14), no município de Itapipoca, no interior do Ceará. O caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Estado do Ceará. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, com dados da Secretaria de Segurança Pública, e contam com informações do Estadão Conteúdo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a vítima foi atingida por lesões provocadas por objeto perfurocortante no bairro Nova Aldeota. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para atender à ocorrência e isolar a área.

A Perícia Forense do Estado do Ceará realizou os primeiros levantamentos periciais, que devem auxiliar na elucidação do caso.O ex-companheiro de Ana Karolina, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, é apontado como principal suspeito. Até a última atualização, ele permanecia foragido.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, que conduz diligências para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.Nas redes sociais, Ana Karolina mantinha um perfil com mais de 12 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos sobre rotina, estudos e beleza. Empresária no ramo da estética, ela administrava um espaço especializado em extensão de cílios e afirmava ser referência na técnica Brow Lamination, voltada ao design e alinhamento de sobrancelhas.

Além da atuação como influenciadora e empresária, Ana Karolina era estudante de Biomedicina.

A morte da jovem causou comoção entre seguidores, clientes e moradores da região.Ana Karolina deixa uma filha de 7 anos. O caso segue sob investigação e, segundo a Secretaria da Segurança Pública, novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.