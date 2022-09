Ipec: Lula continua à frente de Bolsonaro em SP e Minas. Há empate técnico no Rio

O candidato do PT ao Planalto está 10 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo. Em Minas, Lula teve 15 pontos a mais que o seu adversário edit

247 - Pesquisas do Ipec, encomendadas pela Globo, divulgadas nesta terça-feira (20) mostraram que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no estado de São Paulo, com 43%. Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, teve 33%. O ex-presidente conseguiu 46% em Minas Gerais e Bolsonaro, 31%. Há empate técnico no estado do Rio de Janeiro, onde Lula teve 41% e o atual ocupante do Planalto, 36%.

Em nível nacional, a pesquisa mostrou que Lula ganharia a eleição em primeiro turno. Bolsonaro continuou em segundo lugar. O petista venceria um segundo turno contra o candidato do PL por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

A pesquisa mostrou que, para 45%, a corrupção aumentou no atual governo. De acordo com os números, 54% disseram achar a gestão de Bolsonaro pior que o esperado.

Foram entrevistados 2.000 eleitores em São Paulo entre os dias 17 e 19 de setembro em 84 cidades paulistas sobre os votos para presidente. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05582/2022.

Em Minas, 2.000 responderam a questionamentos sobre a eleição presidencial. O levantamento foi realizado nos dias 17 a 19 de setembro em 101 cidades mineiras. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03406/2022.

No estado do Rio foram entrevistadas 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 39 cidades fluminenses. A margem de erro foi de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-04682/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05082/2022.

