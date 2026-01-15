Irmã de Ricardo Nunes é presa após alerta do Smart Sampa

247 - A irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa nesta quinta-feira (15) depois de ser identificada por câmeras do sistema de monitoramento Smart Sampa enquanto estava em uma unidade de saúde municipal na zona sul da capital paulista. O alerta foi emitido após o reconhecimento facial apontar que se tratava de uma pessoa procurada pela Justiça. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a Polícia Militar de São Paulo, Janaína Reis Miron era alvo de dois mandados de prisão relacionados a desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal. A abordagem ocorreu por volta das 15h20, na Unidade Básica de Saúde Veleiros, localizada na Avenida Clara Mantelli, no bairro do Socorro.

Prisão ocorreu após alerta em unidade de saúde

Após a confirmação da identidade e da vigência das ordens judiciais, policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar conduziram Janaína ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados.

Um dos mandados está relacionado a um episódio ocorrido na madrugada de 20 de outubro de 2022, na rodovia Professor João Hipólito Martins, em Botucatu, no interior paulista. De acordo com relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, Janaína foi flagrada dirigindo um veículo Hyundai IX35 em zigue-zague pela rodovia.

Mandados são ligados a ocorrência registrada em 2022

Ainda segundo os agentes, ela apresentava sinais de embriaguez, não portava documentos pessoais e estava com o documento do veículo e a habilitação vencidos. Ao ser informada de que seria levada a um distrito policial, teria agredido os policiais “com palavrões” e ameaçado soltar dois cachorros pitbull contra a equipe.

Os policiais relataram também que Janaína afirmou que o marido é “capitão da polícia militar” e que teria corrido para a rodovia, “causando risco à própria vida, tendo que ser contida”. Na ocasião, Janaína alegou que não estava embriagada, mas sob efeito de medicação. Pelo caso, ela foi condenada, em julho de 2025, a um ano e três meses de prisão em regime aberto.

Sistema Smart Sampa é principal vitrine da gestão municipal

Em nota, a gestão Ricardo Nunes (MDB) afirmou que “a prisão está amparada em mandados judiciais, obedeceu ao rigor da lei e foi executada seguindo os critérios de identificação do Smart Sampa”.

O episódio tem peso simbólico para a administração municipal, uma vez que a prisão foi viabilizada justamente pela tecnologia apresentada como principal vitrine da gestão na área de segurança pública. Implementado em 2023, o Smart Sampa opera por meio de uma rede integrada de câmeras inteligentes espalhadas pela cidade.

O sistema realiza reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e integra dados georreferenciados de viaturas, motos e agentes da Guarda Civil Metropolitana. A plataforma também é utilizada por instituições como as polícias Civil e Militar, a CET, a SPTrans e a Defesa Civil.

Atualmente, o programa conta com mais de 40 mil câmeras em funcionamento em São Paulo, incluindo equipamentos do setor privado. Segundo a prefeitura, a meta é alcançar 200 mil câmeras até 2028.

Procurada, a defesa de Janaína Reis Miron não se manifestou.