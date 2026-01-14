Ataque de extrema direita ao sindicato de professores provoca reação da bancada do PT de São Paulo

247 - Deputadas e deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores de São Paulo condenaram a invasão da sede central da Apeoesp, ocorrida na tarde de quarta-feira (14), na Praça da República, região central da capital paulista, e exigiram uma investigação rigorosa e a punição exemplar dos responsáveis. A manifestação foi divulgada em nota oficial da bancada.

Segundo o texto, a ação foi conduzida por um grupo de cerca de 15 pessoas e teve participação direta dos vereadores Kleber Ribeiro (PL-SP), de Guarulhos, e Eduarda Campopiano (PL-SP), de Praia Grande. O grupo entrou de forma violenta no local e proferiu ofensas e acusações contra militantes de esquerda, da Apeoesp e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bancada classifica caso como 'ataque fascista'

Ainda conforme a nota, a reação de diretores, conselheiros e funcionários que estavam na sede levou os invasores a deixarem o prédio. A bancada classificou o episódio como um ataque de caráter fascista e afirmou que os fatos precisam ser apurados com rigor pelas autoridades competentes.

No documento, as deputadas e deputados estaduais do PT também manifestaram solidariedade à deputada estadual professora Bebel, que ocupa a segunda presidência da Apeoesp, e aos integrantes da entidade. A bancada ressaltou a trajetória do sindicato na defesa da educação pública, dos professores e dos trabalhadores da educação no Estado de São Paulo, além do compromisso histórico da entidade com a democracia.

Confira a nota na íntegra:

"Petistas exigem apuração e punição exemplar dos envolvidos na invasão da sede da Apeoesp

O ataque fascista de grupo liderado por vereadores do Partido Liberal (PL) à sede central da Apeoesp, na tarde de quarta-feira 14/01, situada na Praça da República, na região central de São Paulo, foi veementemente condenado pelas deputadas e deputados paulistas do Partido dos Trabalhadores, que exigem apuração rigorosa dos fatos e punição exemplar a todos os envolvidos.

A violenta invasão de 15 vândalos foi uma ação coordenada e liderada pelos vereadores do PL Kleber Ribeiro, de Guarulhos, e Eduarda Campopiano, do PL de Praia Grande, que proferiram ofensas e acusações levianas contra militantes da APEOESP, aos militantes de esquerda e ao presidente Lula.

Diante da reação assertiva dos diretores, conselheiros e funcionários presentes, os fascistas deixaram o local.

A Bancada das deputadas e deputados estaduais manifesta solidariedade e apoio integral à nossa companheira deputada estadual professora Bebel, segunda presidente da APEOESP, e a todos os integrantes dessa entidade que tem longa trajetória na defesa da educação pública de qualidade, dos professores, de todos os trabalhadores da educação do Estado de São Paulo e da Democracia do nosso país.

Bancada das deputadas e deputados estaduais do PT."