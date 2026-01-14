Roubo em padaria termina em troca de tiros na Rua Oscar Freire, em SP

247 - Um assalto a uma padaria terminou em troca de tiros com um policial civil na Rua Oscar Freire, região nobre da zona oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (14). Um dos suspeitos foi atingido durante o confronto, mas conseguiu fugir.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo (PMSP), após o roubo, um policial civil que estava no local reagiu e efetuou disparos contra o grupo. Um dos suspeitos foi baleado, mas mesmo assim conseguiu deixar a área antes da chegada das equipes de segurança.

Imagens das câmeras de segurança mostram a ação dentro da padaria, que estava movimentada no momento do crime, com clientes e uma criança no interior do estabelecimento. Nas gravações, um dos assaltantes aborda um funcionário, retira uma arma de uma mochila e o conduz até uma mesa onde estavam dois jovens e um menor, anunciando o roubo.

Início do tiroteio e fuga

Enquanto isso, outros integrantes do grupo renderam duas mulheres em outra mesa. Após a saída dos suspeitos da padaria, o policial civil flagrou a ação, dando início à troca de tiros na via pública. As imagens externas registram a fuga do grupo.

Um dos suspeitos, vestindo camiseta branca e portando uma pistola, chega a ser atingido por um carro que tenta impedir a fuga. Mesmo assim, ele se levanta e continua correndo. Na sequência, durante o confronto, o homem é baleado.

Suspeita de envolvimento em outros crimes

Os suspeitos utilizavam um Ford Ka vermelho para cometer roubos em diferentes regiões da capital paulista, como Jabaquara, Interlagos e Diadema. As imagens indicam que o veículo deixou o grupo, formado por três homens, antes do crime e retornou ao local para buscá-los após a ação. A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento e a Secretaria da Segurança Pública foi acionada e ainda não se manifestou.