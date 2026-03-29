Jandira Feghali confirma pré-candidatura a deputada federal: “ajudar o Brasil e Lula”

247 - A deputada federal Jandira Feghali confirmou neste domingo (29) que será pré-candidata à reeleição em 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar afirmou que pretende seguir no processo eleitoral para contribuir com o país e com o governo do presidente Lula.

“Muita gente tem me perguntado se eu vou concorrer nessas eleições de 2026. Hoje é domingo, 29 de março, eu quero dizer a vocês que eu sou sim, pré-candidata a deputada federal", disse a parlamentar.

"Olhando pra a conjuntura brasileira, para complicação que nós estamos vivendo e também para a conjuntura internacional e como ela pode repercutir aqui, eu decidi me manter no processo eleitoral”, reforçou.

A deputada também deixou claro o objetivo político de sua candidatura.

“Sou pré-candidata a deputada federal para ajudar o nosso povo para ajudar o Brasil e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva”, acrescentou.

Médica cardiologista de formação, Jandira Feghali construiu uma longa trajetória política vinculada a pautas progressistas e ao campo da esquerda brasileira. Filiada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ela iniciou sua carreira parlamentar como vereadora no município do Rio de Janeiro, antes de chegar à Câmara dos Deputados.

Ao longo de sucessivos mandatos como deputada federal, Jandira se destacou na defesa de políticas públicas nas áreas de saúde, cultura e direitos sociais. A parlamentar também teve atuação relevante em debates legislativos de grande impacto nacional, além de integrar comissões estratégicas no Congresso.

Reconhecida por sua atuação em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e de políticas culturais, Jandira participou de articulações importantes em diferentes momentos da política brasileira recente, mantendo alinhamento com governos progressistas e com lideranças do campo democrático-popular.