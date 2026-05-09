Justiça mantém prisão do influenciador bolsonarista Luan Lennon

247 - A Justiça manteve neste sábado (9) a prisão do influenciador bolsonarista Luan Lennon, suspeito de ter simulado um furto de celular no Rio de Janeiro com o objetivo de produzir conteúdo para redes sociais. Além de Luan, também tiveram a prisão convertida em preventiva, sem prazo definido, Enzo Raphael Ferreira e Gabriel Henrique Helmold Batista, apontados como integrantes da equipe do influenciador. Os três são investigados por suspeita de denunciação caluniosa, informa o jornal Folha de São Paulo.

O juiz Danilo Nunes Cronemberger Miranda acatou recomendação do Ministério Público e negou pedidos de liberdade apresentados pelas defesas. Ele considerou a gravidade dos fatos, a necessidade de preservar a integridade da vítima e a garantia da instrução criminal como justificativas para a manutenção das prisões.

A defesa de Luan Lennon e de Enzo Raphael, representada pelo advogado Gustavo Clementino Lima, afirmou que irá se manifestar neste domingo (10). De acordo com as investigações, policiais militares do 5º BPM foram acionados para atender uma ocorrência de possível furto de celular na Praça da República, no centro do Rio.

No local, encontraram um homem detido por testemunhas e apreenderam um aparelho celular. A Polícia Civil concluiu que o crime teria sido forjado para gravação de conteúdo. O suposto esquema envolveria o uso de uma pessoa em situação de rua, que teria recebido R$ 30 para retirar o celular de um veículo após ser incentivada por um flanelinha, conforme apuração policial.

Ainda segundo os investigadores, toda a ação teria sido filmada por Luan Lennon, que estaria dentro de um carro do outro lado da rua. Em seguida, ele teria abordado o homem e tentado dar voz de prisão.

Inconsistências no celular

Na delegacia, a polícia observou inconsistências no aparelho celular apresentado como objeto do furto, que não corresponderia ao modelo do proprietário do veículo. O caso foi encaminhado à 4ª DP (Presidente Vargas), onde a prisão em flagrante foi confirmada e posteriormente mantida pela Justiça.

O juiz afirmou que o cenário apresentado indica gravidade concreta, destacando a suposta exploração de uma pessoa vulnerável para simular o crime e induzir autoridades ao erro. Ele também mencionou a possibilidade de o caso ter sido articulado com finalidade midiática.

Luan Lennon acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Ele se apresenta como empresário e acadêmico de Direito. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio pelo PL, mas não foi eleito.