Lindbergh rechaça investidas de Trump no pix e nas terras raras, e prevê reeleição de Lula

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que o presidente Lula representa a defesa da soberania brasileira diante de ataques do governo Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, ao Pix, às terras raras e aos interesses nacionais.

Em postagem na rede social X, Lindbergh reforçou que a seleção brasileira estreia neste sábado (13) contra o Marrocos, a partir das 19h, e aproveitou para citar as pautas defendidas pelo campo progressista brasileiro.

"É dia de vestir a amarelinha, torcer com paixão e não esquecer que quem defende o Brasil, o Pix, as terras raras e a nossa soberania é Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil hexa e Lula tetra", afirmou.

Ataques de Trump ao Pix

Lindbergh também criticou a ofensiva dos Estados Unidos contra o Pix. Sem apresentar provas, o governo Donald Trump acusou o Brasil de adotar práticas desleais na concorrência do comércio global. No começo do mês, o governo estadunidense anunciou a intenção de aplicar um tarifaço de 25% sobre parte dos produtos brasileiros.

As tentativas de sanções contra o Brasil têm relação com as condenações em inquéritos sobre ações golpistas no país. O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou 29 pessoas na investigação sobre a tentativa de golpe. Jair Bolsonaro (PL) recebeu a pena mais alta, de 27 anos de prisão.

A Corte também determinou mais de 1,4 mil condenações na investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Terras raras e soberania nacional

Além do Pix, Lindbergh citou a importância das terras raras para a soberania brasileira. O Brasil ocupa a segunda posição mundial em reservas desses minerais, com 21 milhões de toneladas.

O país fica atrás apenas da China, que detém 44 milhões de toneladas, segundo dados de 2024 do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A Índia aparece em terceiro lugar, com 6,9 milhões de toneladas, conforme números divulgados pelo Valor Econômico em 25 de julho do ano passado.

As terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, escândio, túlio, itérbio, lutécio e ítrio.

Esses minerais têm papel central na transição energética global e na indústria de alta tecnologia. A indústria os utiliza na produção de turbinas eólicas, carros híbridos, televisores de tela plana, telefones celulares, lâmpadas fluorescentes compactas, ímãs permanentes, catalisadores de gases de escapamento, lentes de alta refração e mísseis teleguiados.

Intenções de voto

Na simulação eleitoral feita pela Quaest, o presidente aparece à frente em um eventual segundo turno, com 44% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 38%.

A pesquisa também avaliou como os eleitores enxergam a associação dos dois nomes ao patriotismo e à defesa dos interesses do país. A pergunta apresentada foi: "Para você, quem melhor representa hoje o discurso de patriotismo e defesa dos interesses do Brasil?".

Nesse ponto, Lula foi citado por 47% dos entrevistados como o nome mais ligado à defesa do patriotismo brasileiro. Flávio Bolsonaro recebeu 37% das menções. Outros 10% responderam que nenhum dos dois representa esse discurso, enquanto 6% não souberam responder ou preferiram não opinar.