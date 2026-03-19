Lula anuncia investimentos bilionários na Caravana Federativa em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira (19) da abertura da 17ª Caravana Federativa, realizada em São Paulo, com uma série de anúncios de investimentos e entregas em diversas áreas estratégicas do país. A iniciativa reúne gestores municipais e autoridades para ampliar o diálogo entre União, estados e municípios e fortalecer a implementação de políticas públicas.

O evento, sediado no Expo Center Norte, conta com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), além de representantes de diferentes ministérios. A programação inclui apresentação de programas federais, oferta de serviços e orientação técnica a prefeitos e equipes municipais.

Saúde concentra entregas e amplia atendimento

Na área da saúde, os investimentos devem beneficiar mais de 16 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Entre as ações, estão a entrega de 43 ambulâncias do SAMU, 36 conjuntos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde e dois combos voltados a cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS).

As medidas visam ampliar o acesso a atendimentos de urgência, fortalecer a atenção primária e expandir serviços especializados, incluindo saúde bucal e procedimentos cirúrgicos.

Habitação e mobilidade recebem novos aportes

No setor habitacional, o governo federal anuncia investimentos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, com foco em municípios de pequeno porte. Dois contratos são assinados, somando R$ 4,2 milhões para a construção de 30 moradias. Além disso, são autorizadas obras em 11 cidades, com recursos de R$ 37,5 milhões destinados à construção de 285 unidades habitacionais.

Na mobilidade urbana, está prevista a aquisição de 83 ônibus elétricos para a cidade de São Paulo, com investimento de R$ 118 milhões, como parte da estratégia de modernização e sustentabilidade do transporte público.

Educação, ciência e tecnologia em destaque

O Ministério da Educação anuncia investimento de R$ 46 milhões para aquisição e reforma do Instituto Federal de Cotia. Já na área de ciência e tecnologia, o governo entrega quatro linhas de luz do acelerador de partículas Sirius, em Campinas, com aportes totais de R$ 230 milhões.

As estruturas fazem parte de diferentes fases do projeto, vinculadas ao Novo PAC, e ampliam a capacidade de pesquisa científica no país.

Programas sociais e inclusão digital avançam

Entre os anúncios sociais, o governo destina R$ 5,1 bilhões para o programa Gás do Povo em 2026, voltado a ampliar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda.

Na área de inclusão digital, são doados 2 mil computadores para a criação de Pontos de Inclusão Digital, com investimento de R$ 2 milhões. A iniciativa busca ampliar o acesso à tecnologia em comunidades vulneráveis.

Infraestrutura, meio ambiente e crédito

O Ministério de Portos e Aeroportos anuncia R$ 68 milhões para obras na hidrovia do Tietê, com foco em garantir navegação segura e melhorar a operação energética.

Já o Ministério do Meio Ambiente destina R$ 3,8 milhões para cooperativas de reciclagem em cinco municípios paulistas, incluindo a entrega de equipamentos como prensas e caminhões para coleta seletiva.

Na área financeira, a Caixa Econômica Federal, em parceria com o Banco Mundial, lança uma linha de crédito de US$ 500 milhões voltada a projetos de transição energética e eletromobilidade.

Integração federativa e apoio aos municípios

Organizada pela Secretaria de Relações Institucionais, a Caravana Federativa segue até sexta-feira (20) e reúne mais de 30 ministérios e órgãos federais. O evento oferece orientação técnica, oficinas e espaços de diálogo para gestores municipais.

A programação inclui ainda iniciativas de participação social, como adesão ao pacto pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e incentivo ao uso do ID Jovem, além da cessão de imóveis públicos e programas de capacitação em gestão pública.

A proposta central é aproximar o governo federal dos municípios e facilitar o acesso a políticas públicas, recursos e instrumentos de apoio ao desenvolvimento local.