Lula anuncia R$ 89,3 milhões para oncologia no SUS em BH

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (19), em Belo Horizonte (MG), do anúncio de R$ 89,3 milhões em investimentos no Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Penna que passou a atuar de forma integral pelo SUS (Sistema Único de Saúde), com ampliação de leitos, reforço em radioterapia e previsão de cirurgia robótica para tratamento de câncer.

Referência em oncologia em Minas Gerais, o Hospital Luxemburgo atende pacientes de mais de 500 municípios e concentra uma parcela expressiva da assistência oncológica da capital mineira. Segundo o governo federal, a unidade responde por cerca de 30% da demanda de quimioterapia e por 23% das cirurgias oncológicas realizadas em Belo Horizonte.

A agenda conta também com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), e marca uma nova etapa da transformação do hospital em uma unidade 100% voltada ao atendimento pelo SUS. A medida busca ampliar a capacidade de assistência a pacientes com câncer em Minas Gerais, em um contexto de alta demanda por consultas, exames, procedimentos e tratamentos especializados.

Com os novos investimentos, o Hospital Luxemburgo terá expansão no número de leitos, passando dos atuais 216 para mais de 300. A estrutura de terapia intensiva também será ampliada, com crescimento de 14 para até 40 leitos de UTI. Além do aporte anunciado, o Ministério da Saúde destinará R$ 70,5 milhões por ano para o custeio dos serviços prestados pela unidade.

Entre os principais avanços apresentados está a inauguração de um acelerador linear, equipamento utilizado em tratamentos de radioterapia contra o câncer. Avaliado em R$ 9,3 milhões, o aparelho foi viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada em 2023 e integra o conjunto de ações federais para modernizar e ampliar a capacidade tecnológica da radioterapia oncológica no país.

A incorporação do acelerador linear deve reforçar a oferta de tratamento para pacientes que dependem do SUS, reduzindo gargalos em uma área considerada essencial no enfrentamento ao câncer. A radioterapia é uma das modalidades mais importantes da oncologia e pode ser usada em diferentes etapas do cuidado, conforme a indicação médica.

Durante o evento, Lula também assina o termo de compromisso do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) para a compra de um equipamento de cirurgia robótica prostática. O investimento previsto é de R$ 9,4 milhões, com expectativa de realização de 200 cirurgias por ano pelo SUS com uso da tecnologia.

Com a medida, o Instituto Mário Penna deverá se tornar o primeiro serviço a realizar cirurgia robótica oncológica pelo SUS em Belo Horizonte. A iniciativa representa um avanço na oferta de procedimentos de alta complexidade na rede pública, especialmente em uma área que exige infraestrutura especializada, equipe qualificada e tecnologia de precisão.

O Instituto Mário Penna é uma instituição filantrópica com mais de 54 anos de atuação no combate ao câncer em Minas Gerais. Em 2025, a instituição registrou 405 mil atendimentos, 51 mil sessões de quimioterapia, 45 mil sessões de radioterapia e 9 mil cirurgias.

Além do fortalecimento do Hospital Luxemburgo, a rede do Instituto Mário Penna contará com o Hospital Raja, unidade voltada a atendimentos privados e por convênios. A inauguração está prevista para julho deste ano.