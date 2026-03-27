Lula e Rodrigo Neves abrem Caravana Federativa em Niterói e destacam parceria entre municípios e governo federal

247 - Niterói foi escolhida para sediar a 18ª Caravana Federativa do Governo Federal. A abertura do evento aconteceu, nesta quinta-feira (26), com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); do prefeito Rodrigo Neves (PDT); da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos municípios e dos governos estaduais a programas e projetos do governo federal.

O presidente Lula destacou que a Caravana Federativa tem como marca registrada o novo modo de convivência com os municípios. “Não é possível o país estar certo se a cidade estiver errada. Por isso, desde 2013, mudamos a linha de comportamento do Governo Federal e passamos a participar de todas as marchas de prefeitos que houve em Brasília. Criamos uma sala específica para receber prefeitos dentro do Palácio do Planalto para ajudar os prefeitos a fazerem projetos. Precisamos de união. Assumimos a responsabilidade de passar os recursos. Tenho certeza que a gente vai melhorar os municípios trabalhando junto. É na cidade que o povo existe forte. É na cidade que o povo quer médico, casa, transporte. Tudo acontece na cidade. Essa caravana é para que vocês, gestores, possam procurar os estandes dos ministérios para resolver os problemas”, declarou o presidente Lula.

A Caravana Federativa, que termina nesta sexta-feira (27), reúne mais de 3,4 mil pessoas credenciadas para os dois dias de atividades, além de representantes de 85 municípios e a presença de mais de 60 prefeitos e vice-prefeitos. Somente neste primeiro dia de evento, a estrutura montada no Caminho Niemeyer teve quase 3 mil atendimentos nos estandes técnicos, agilizando o diálogo direto entre as gestões municipais e o governo federal.

O prefeito Rodrigo Neves agradeceu a presença de Lula em Niterói e ressaltou os avanços da cidade. “Hoje me orgulho em dizer que Niterói se transformou na melhor cidade em qualidade de vida do estado e a sétima cidade em qualidade de vida do Brasil. Temos a melhor gestão fiscal, o melhor saneamento e a melhor limpeza urbana. Sou muito grato ao Governo Federal pela parceria que possibilitou, através do PAC, tirarmos o Túnel Charitas-Cafubá do papel. Com a nossa cooperação, essa cidade só tende a ficar ainda melhor”, afirmou Rodrigo Neves.