Lula entrega primeira fase da nova Serra das Araras

247 - O presidente Lula (PT) participa, nesta terça-feira (23), da entrega da primeira fase da nova Serra das Araras, um dos principais projetos de infraestrutura rodoviária em andamento no país. A obra na Via Dutra recebe R$ 1,5 bilhão em investimentos e deve ampliar a segurança, a fluidez do tráfego e a integração logística entre Rio de Janeiro e São Paulo.

A primeira etapa liberada ao tráfego corresponde a quatro quilômetros da pista de subida, no sentido São Paulo, em trecho fluminense da Rodovia Presidente Dutra. O segmento entregue conta com quatro faixas de rolamento, acostamento, faixas de segurança, iluminação e oito novos viadutos.

A nova Serra das Araras integra o processo de modernização da Via Dutra, uma das ligações rodoviárias mais importantes do Brasil por conectar os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O projeto é considerado estratégico para a competitividade logística nacional, para a segurança dos usuários da rodovia e para o desenvolvimento econômico das regiões cortadas pelo corredor.

Avanço da obra e conclusão antecipada

Em dois anos de execução, a obra passou de 70% de avanço físico. O ritmo foi impulsionado por 34 frentes simultâneas de trabalho e por mais de 2 mil trabalhadores diretos mobilizados no projeto.

Com o avanço acima do previsto, o cronograma de conclusão de toda a intervenção foi antecipado em dois anos. A entrega final, inicialmente prevista para 2029, foi reprogramada para 2027.

O investimento de R$ 1,5 bilhão será aplicado na modernização de um trecho originalmente projetado na década de 1940. A região recebe cerca de 390 mil veículos por mês, sendo 36% deles de carga, o que reforça a relevância da obra para o transporte de mercadorias e para a circulação de pessoas entre os dois maiores polos econômicos do país.

Mais faixas, viadutos e segurança viária

Quando concluído, o projeto terá 16 quilômetros de extensão, sendo oito quilômetros por sentido. A configuração final da nova Serra das Araras contará com quatro faixas de rolamento por sentido, 24 viadutos, duas rampas de escape na pista de descida e três passarelas para pedestres.

A rodovia também receberá iluminação integral, sistema de monitoramento inteligente e cobertura de internet 4G em todo o trecho. As intervenções devem ampliar a capacidade operacional da via e melhorar as condições de segurança, especialmente para caminhoneiros que trafegam pela pista de descida.

A velocidade operacional máxima no trecho poderá passar de 40 km/h para até 80 km/h. De acordo com as informações do governo federal, a modernização deve reduzir o tempo de viagem em até 25% na pista de subida, no sentido São Paulo, e em até 50% na pista de descida, no sentido Rio de Janeiro.

Impacto econômico e dimensão social

A nova Serra das Araras também tem impacto direto na economia regional. A obra gera cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos e beneficia aproximadamente 20 milhões de habitantes da Baixada Fluminense, do Sul Fluminense e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Além das intervenções viárias, o projeto inclui a implantação da Praça das Frutas, espaço destinado à comercialização de produtos locais por produtores da região da Serra das Araras. A iniciativa busca associar a modernização da infraestrutura ao fortalecimento de atividades econômicas locais.

Investimentos na Dutra e na Rio-Santos

As obras na concessão da Via Dutra, que tem 626 quilômetros, contam com apoio de R$ 10,7 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O financiamento abrange investimentos em operação, recuperação, ampliação de capacidade e melhorias da malha rodoviária concedida.

O pacote inclui a Dutra, no trecho de 355,5 quilômetros entre São Paulo (SP) e Seropédica (RJ), e a Rodovia Rio-Santos, em 270,3 quilômetros entre o Rio de Janeiro (RJ) e Ubatuba (SP). Juntas, as rodovias conectam 34 municípios, incluindo as capitais Rio de Janeiro e São Paulo.

A área atendida reúne cerca de 60 milhões de pessoas e responde por 41% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O conjunto de investimentos prevê expansão de 40% na capacidade das duas rodovias, com novas pistas na Serra das Araras, duplicação de 80 quilômetros da Rio-Santos entre Mangaratiba (RJ) e Angra dos Reis (RJ), implantação de pedágio eletrônico free flow na Região Metropolitana de São Paulo e mais de 600 quilômetros de faixas adicionais.

As melhorias já começam a ser percebidas por usuários da rodovia, com recuperação do pavimento, modernização da sinalização e avanços operacionais voltados a viagens mais seguras, eficientes e previsíveis.