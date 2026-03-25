Lula inaugura expansão de hospital e visita centro da Latam em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda nesta quarta-feira (25) em São Carlos, no interior de São Paulo, com compromissos nas áreas de saúde e indústria aeronáutica. A programação inclui a inauguração de novas estruturas no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) e uma visita ao centro de manutenção da Latam, considerado o maior da América do Sul no setor.

A expansão do HU-UFSCar representa um reforço significativo à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. O projeto foi viabilizado com recursos que somam R$ 25,6 milhões do Novo PAC, além de R$ 5,8 milhões provenientes da Rede Ebserh e R$ 2,5 milhões oriundos de emenda parlamentar.

Entre as principais novidades está a implantação de um setor de hemodiálise com capacidade total para 24 posições, sendo metade já disponível nesta fase inicial. O serviço permitirá atender até 144 pacientes em tratamento hemodialítico, além de 50 pacientes que necessitam de diálise peritoneal e mais de mil consultas ambulatoriais.

A estrutura hospitalar também passa a contar com 32 novos leitos de Clínica Médica e Cirúrgica, 10 leitos de UTI, 10 vagas no Hospital Dia e duas salas cirúrgicas adicionais. Com isso, a unidade terá condições de realizar até 40 cirurgias de grande porte por mês. No total, o hospital chega a 135 leitos, ampliando a capacidade de atendimento para uma população estimada em 400 mil pessoas em seis municípios da região.

Lula também visita o centro de manutenção da Latam, que completa 25 anos de operação. A unidade é responsável por cerca de 60% das manutenções programadas da frota do grupo e emprega atualmente cerca de 2 mil profissionais qualificados.

O complexo integra um ciclo de investimentos da companhia no Brasil que alcança US$ 4 bilhões entre 2023 e 2026. Além disso, o centro passa por um processo de expansão com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo projetos voltados à modernização de aeronaves e soluções digitais para manutenção.

Parte dessa ampliação conta com investimento de R$ 78 milhões, aprovado por meio da chamada conjunta Finep-BNDES. As iniciativas incluem o desenvolvimento de componentes aeronáuticos, design de cabines e tecnologias para manutenção inteligente, consolidando São Carlos como um polo estratégico da chamada Nova Indústria Brasil.