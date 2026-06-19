Lula inaugura hospital 100% SUS em Divinópolis

247 - O presidente Lula (PT) participa nesta sexta-feira (19), em Divinópolis, Minas Gerais, da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, o HU-UFSJ, primeira unidade 100% voltada ao Sistema Único de Saúde na Macrorregião Oeste de Minas Gerais, com potencial de atendimento direto a mais de 1,3 milhão de moradores de 54 municípios.

A cerimônia conta com a presença dos ministros Leonardo Barchini, da Educação, e Alexandre Padilha (PT), da Saúde. O novo hospital foi construído e equipado pelo governo de Minas Gerais, doado à UFSJ e passará a ser administrado pela Rede HU Brasil, antiga Ebserh, em uma operação que combina assistência pública, formação acadêmica e ampliação da estrutura hospitalar regional.

Segundo o governo federal, a unidade receberá R$ 341 milhões por ano para garantir seu funcionamento. Desse total, R$ 230 milhões virão do Ministério da Educação para a folha de pessoal, enquanto R$ 111 milhões serão destinados pelo Ministério da Saúde ao custeio operacional. Além disso, R$ 85 milhões foram aplicados exclusivamente na compra de equipamentos e mobiliários médico-hospitalares.

Hospital terá 198 leitos e atendimento de média e alta complexidade

O HU-UFSJ foi planejado para oferecer atendimentos de média e alta complexidade. Ao final da implantação, a unidade terá 198 leitos, incluindo 55 de Unidade de Terapia Intensiva. A capacidade projetada é de 8.760 internações e mais de 74 mil consultas ambulatoriais por ano.

A abertura ocorrerá de forma gradual, como medida para garantir a segurança dos pacientes e a organização dos fluxos assistenciais. Na primeira etapa, o hospital começa a funcionar com 31 leitos clínicos, destinados a pacientes encaminhados por outras unidades de saúde, além de atendimento ambulatorial.

As próximas fases incluirão a entrada em operação do centro cirúrgico, das UTIs e das alas pediátrica e obstétrica. A previsão é que a unidade alcance sua capacidade plena no prazo de um ano.

Unidade também será polo de formação em saúde

Além de ampliar a rede de atendimento do SUS no Centro-Oeste de Minas Gerais, o hospital universitário terá papel estratégico na formação de profissionais de saúde. A unidade receberá estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica.

A expectativa é que, a partir de 2027, sejam abertos quatro novos programas de residência: Pediatria, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade e Enfermagem Obstétrica. O evento em Divinópolis também inclui anúncios voltados ao fortalecimento da educação médica no país, com foco na qualidade dos cursos, na avaliação dos estudantes e na integração entre ensino e saúde pública.

Governo entrega veículos para transporte de pacientes

Durante a agenda em Divinópolis, o governo também anuncia a entrega de 13 veículos por meio do Novo PAC Saúde e do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde. A iniciativa tem como objetivo assegurar transporte a pacientes que precisam percorrer mais de 50 quilômetros para consultas, exames e tratamentos especializados, como radioterapia, oncologia e hemodiálise.

Entre os veículos entregues estão duas vans destinadas aos municípios de Minduri e São Bento Abade, seis micro-ônibus para Baependi, Cristina, Extrema, Itamonte, Pedralva e Pirapetinga, além de cinco ambulâncias para Brazópolis, Cana Verde, Canápolis, Dom Bosco e Serranos.

Em Minas Gerais, 314 veículos já foram selecionados pelo programa Caminhos da Saúde, incluindo vans, micro-ônibus e ambulâncias. Os investimentos ultrapassam R$ 127 milhões, com a meta de ampliar o acesso da população a serviços especializados em diferentes regiões do estado.

Carteira Nacional de Sanitarista é entregue em Minas

Outro ponto da agenda é a celebração oficial da regulamentação da profissão de sanitarista, uma reivindicação histórica da categoria que atua no planejamento, na gestão e na avaliação de políticas do SUS.

A cerimônia marca a entrega simbólica da Carteira Nacional de Sanitarista física a quatro profissionais ligados à defesa da saúde pública no Brasil: a pesquisadora e coordenadora jurídica Alethele de Oliveira Santos; a superintendente do HU-UFSJ, Cristina Sanches; o médico e gestor público mineiro Wilmar de Oliveira Filho; e o enfermeiro e pesquisador Juliano Teixeira Moraes.

Obras viárias também são anunciadas para a região

Na área de infraestrutura e mobilidade, o Ministério dos Transportes anuncia medidas para melhorar a logística regional. Uma delas é o lançamento do pregão eletrônico para obras e serviços de adequação da Travessia Urbana de Divinópolis, na BR-494/MG, com investimento de R$ 19,5 milhões do Novo PAC.

A publicação do edital no Diário Oficial da União está prevista para 15 de julho, com abertura das propostas marcada para 30 de julho. Quando concluída, a intervenção deverá eliminar um gargalo logístico na ligação entre a BR-494/MG e a MG-050, rodovias consideradas estratégicas para o Centro-Oeste de Minas Gerais.

O projeto busca reduzir conflitos entre o tráfego urbano de Divinópolis e o fluxo de veículos de longa distância, aumentando a segurança, a fluidez e o conforto para moradores e usuários da rodovia.

O Ministério dos Transportes também autorizou as obras de duplicação da BR-262 no trecho entre Nova Serrana e Bom Despacho. A intervenção prevê duas faixas de rolamento por sentido, com 3,5 metros de largura cada, acostamentos externo e interno e canteiro central para separar os fluxos de tráfego.

Atualmente, o trecho contemplado registra volume médio diário de cerca de 9,5 mil veículos. Com a implantação de três acessos, dois retornos e duas interseções, a expectativa é que a circulação passe a ocorrer de forma mais segura, dinâmica e organizada.