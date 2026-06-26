Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos em Minas, diz Datatempo

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026 em Minas Gerais, segundo a segunda rodada da pesquisa Datatempo. O levantamento mostra que o chefe do Executivo federal ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário testado no estado, considerado o segundo maior colégio eleitoral do país.

Os dados foram divulgados pelo jornal O Tempo, responsável pela publicação da pesquisa encomendada pela Sempre Editora. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 15 de junho, com 1.000 eleitores mineiros. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula abre 18,5 pontos de vantagem em cenário amplo

No principal cenário estimulado de primeiro turno, que reúne dez possíveis candidatos, Lula aparece com 42,3% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro ocupa a segunda colocação, com 23,8%, o que representa uma vantagem de 18,5 pontos percentuais para o presidente.Na sequência aparecem o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 10,8%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 2,8%.

O resultado representa uma evolução em relação à primeira rodada da Datatempo, realizada em março. Na ocasião, Lula registrava 37,2%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 29%, reduzindo a diferença para apenas 8,2 pontos percentuais.

Cenário com menos candidatos mantém vantagem confortável

A pesquisa também simulou uma disputa mais enxuta, com cinco pré-candidatos. Nesse cenário, Lula alcança 42,7% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 25,2%.Romeu Zema permanece na terceira colocação, com 13,2%. Os números indicam que, mesmo com a redução do número de candidatos, a configuração da disputa pouco se altera, mantendo Lula na liderança com vantagem superior à margem de erro.

Presidente vence todos os cenários de segundo turno

A Datatempo também avaliou possíveis confrontos de segundo turno. Em todos eles, Lula aparece à frente dos adversários testados.

Contra Flávio Bolsonaro, o presidente venceria com uma vantagem próxima de 17 pontos percentuais, consolidando ampla liderança entre os eleitores mineiros.Já em uma eventual disputa contra Romeu Zema, o cenário se mostra mais competitivo. Ainda assim, Lula manteria a dianteira, com vantagem superior a sete pontos percentuais.

Zema supera Flávio sem Lula na disputa

Em um cenário sem a participação de Lula, Romeu Zema venceria Flávio Bolsonaro.

O ex-governador mineiro registra 41,1% das intenções de voto, contra 31,2% do senador.Outro dado que chama atenção é o elevado percentual de votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos, que chega a 24%, índice significativamente superior ao observado nos cenários em que Lula participa da disputa.

Cientista política vê resistência a Flávio entre eleitores de Lula

A coordenadora de pesquisas do instituto Datatempo, Audrey Dias, afirma que os dados indicam um comportamento relevante do eleitorado lulista quando o presidente não aparece como opção.

Segundo ela, "Zema aparece como uma opção mais aceitável para a maioria desse eleitorado, especialmente quando comparado a Flávio, mas não como uma candidatura capaz de absorver automaticamente o campo lulista. Há um contingente expressivo que, diante dessa combinação de nomes, prefere se retirar da escolha".

O levantamento mostra ainda que, nesse cenário entre Zema e Flávio Bolsonaro, 53,4% dos eleitores que votariam em Lula migrariam para o ex-governador mineiro, enquanto apenas 6,1% escolheriam Flávio. Outros 37,4% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto.

Pesquisa também avaliou disputa pelo governo de Minas

Além da corrida presidencial, a Datatempo mediu as intenções de voto para o governo de Minas Gerais.

Nesse levantamento, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança dos cenários testados, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT).

Metodologia

A pesquisa Datatempo foi contratada pela Sempre Editora e realizada entre os dias 12 e 15 de junho de 2026, com 1.000 entrevistas domiciliares em Minas Gerais.A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números MG-02109/2026 e BR-07479/2026.