Lula tenta convencer Marília Campos a concorrer ao governo de Minas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Minas Gerais nesta sexta-feira (19) ainda disposto a convencer a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), a disputar o governo do estado nas eleições de 2026. A informação foi publicada pela coluna Brasília Hoje, da Folha de São Paulo, com base em relatos de aliados do presidente.

Segundo interlocutores próximos ao Palácio do Planalto, Lula não abandonou a ideia de ter Marília como candidata ao comando do Executivo mineiro, apesar da resistência da petista, que tem manifestado preferência por uma candidatura ao Senado Federal. A expectativa é que a visita presidencial ao estado, voltada principalmente para agendas na área da Saúde, também sirva para abrir espaço a conversas políticas sobre a sucessão estadual.

Embora uma ala do PT mineiro apoie a candidatura de Marília ao Senado, o presidente segue demonstrando confiança no potencial eleitoral da ex-prefeita em Minas Gerais. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, já declarou publicamente que a intenção de Marília é disputar uma vaga na Câmara Alta, mas aliados afirmam que Lula permanece otimista quanto à possibilidade de convencê-la a mudar de posição.

A definição do palanque em Minas tem se tornado uma das principais preocupações do presidente. Lula chega ao estado sem um nome consolidado para a disputa ao governo mineiro. Diante da indefinição, o diretório estadual do PT passou a pressionar o Palácio do Planalto por uma decisão que permita a organização da estratégia eleitoral para 2026.

Caso Marília Campos mantenha a decisão de concorrer ao Senado, outros nomes ganham força no cenário de negociações. Entre eles está o empresário Josué Gomes da Silva (PSB), filho do ex-vice-presidente José Alencar, que integrou os dois primeiros governos Lula. Josué mantém uma relação histórica com o presidente e é considerado uma importante ponte entre o governo federal e o setor empresarial. Ele também presidiu a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Outra alternativa em análise é o apoio à pré-candidatura já lançada de Gabriel Azevedo (MDB), ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. De acordo com aliados do presidente, Gabriel seria atualmente o nome com maiores condições de liderar uma ampla aliança de apoio a Lula em Minas Gerais. Ainda assim, sua eventual candidatura enfrenta resistências dentro de setores do PT.

Também aparece entre os possíveis nomes o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares (PSB), embora sua candidatura seja vista como menos provável no atual momento das articulações.