Presidente do PT abre conversa com MDB em meio ao debate sobre candidatura em MG

247 - O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, deu início nesta quarta-feira (3) às conversas com o MDB sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais. Em Brasília, o dirigente petista se reuniu com o pré-candidato ao governo mineiro, Gabriel Azevedo (MDB), e com o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi. Segundo a CNN Brasil, o encontro ocorreu em meio à busca do PT por uma candidatura capaz de representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

A movimentação ganhou força após a decisão definitiva do senador Rodrigo Pacheco (PSB) de não disputar o governo de Minas. Considerado estratégico para as eleições nacionais, o estado passou a concentrar esforços do PT na construção de alianças e alternativas para o palanque presidencial.

A conversa com Gabriel Azevedo foi avaliada como positiva, mas não resultou em definições. O emedebista tem mantido diálogo com diferentes lideranças políticas mineiras na tentativa de ampliar sua base de apoio e construir uma candidatura competitiva.

Além da agenda com o PT, Azevedo esteve em Brasília com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), apontado como possível candidato ao governo estadual no campo da oposição.

O pré-candidato do MDB também tem buscado interlocução com dirigentes petistas em Minas Gerais, entre eles a presidente estadual do partido, Leninha, e a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que é pré-candidata ao Senado.

Em entrevista, Baleia Rossi afirmou que os diretórios estaduais têm autonomia para definir candidaturas e acrescentou que a definição do palanque em Minas passa por Gabriel Azevedo.

Nos bastidores, aliados do emedebista afirmam que ele pretende manter sua pré-candidatura e aguardar a definição do PT sobre a composição da chapa ligada a Lula no estado.

Disputa interna e articulações partidárias

A candidatura de Gabriel Azevedo já recebeu sinalizações favoráveis de partidos como PCdoB e PV, legendas que integram a federação nacional liderada pelo PT.

Apesar disso, dirigentes petistas em Minas defendem que a definição da candidatura ocorra de forma conjunta dentro da federação e sustentam que o candidato ao governo seja filiado ao próprio PT. O partido realiza pesquisas internas para avaliar nomes e fortalecer sua posição nas negociações.

No último fim de semana, Edinho Silva também conversou com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). Embora o encontro não tenha produzido encaminhamentos concretos, interlocutores afirmam que Kalil demonstrou maior disposição para o diálogo político.

PSB mantém prévias para o governo

O PT também acompanha nomes ligados ao PSB. Entre os cotados estão o empresário Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar, e o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares.

Nesta quarta-feira (3), ambos oficializaram suas pré-candidaturas ao governo de Minas durante evento realizado na sede do PSB estadual. A legenda avalia quatro nomes para a disputa.

Mesmo assim, integrantes do MDB avaliam que o PSB poderá abrir mão de uma candidatura própria em uma eventual composição eleitoral.