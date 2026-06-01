PT fará pesquisas para decidir candidato ao governo de MG após recusa de Pacheco

247 - O Partido dos Trabalhadores iniciará nesta semana uma série de pesquisas internas para definir quem representará o partido na disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A movimentação ocorre após o senador Rodrigo Pacheco (PSB) confirmar que não disputará o comando do Executivo mineiro. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A decisão de Pacheco deixou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sem um palanque definido em Minas Gerais, o segundo maior estado do país. O levantamento foi encomendado pelo Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) da direção nacional petista e avaliará possíveis nomes da própria legenda para encabeçar a chapa estadual.

Entre os nomes que serão testados estão os deputados federais Reginaldo Lopes e Rogério Correia, além da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos. Ela também é apontada como possível candidata ao Senado.

A expectativa da direção petista é concluir a definição ainda na primeira quinzena de junho. Segundo a tesoureira nacional do partido, Gleide Andrade, o calendário eleitoral exige uma decisão rápida. "Não é possível esperar mais, a campanha eleitoral já vai começar", afirmou.

Defesa de candidatura própria

No último fim de semana, o diretório estadual do PT aprovou uma resolução em defesa de uma candidatura própria ao governo mineiro. A decisão foi tomada após a confirmação da desistência de Rodrigo Pacheco.

Também no sábado (30), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, esteve em Minas Gerais para dialogar com possíveis aliados. As conversas, porém, não resultaram em definições. Entre os interlocutores esteve o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT).

Outras alternativas avaliadas

Além de nomes petistas, também são discutidas alternativas em outras legendas. Entre elas estão o empresário Josué Gomes Alencar e o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Junior, ambos filiados ao PSB.

Outro nome citado nas articulações é o do ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB). De acordo com a apuração, essas possibilidades enfrentam resistência entre integrantes da militância petista, que defendem a manutenção de uma candidatura própria na disputa estadual.