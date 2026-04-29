Mãe e irmão de Oruam são alvos de operação policial contra o Comando Vermelho

247 - Nesta quarta-feira (29), a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou mais uma fase da Operação Contenção, com foco no desmantelamento do braço financeiro do Comando Vermelho (CV), uma das facções criminosas mais poderosas do país. Entre os alvos da operação, estão Márcia Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, e seu irmão, Lucas Santos Nepomuceno. A ação também mira outros membros da família, incluindo Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, pai do cantor, que está preso no sistema federal. Além disso, Carlos Alexandre Martins da Silva, apontado como um dos operadores do CV, foi preso, informa Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

Márcia Nepomuceno, companheira de Marcinho VP, é apontada pela polícia como uma das peças-chave na movimentação e intermediação de recursos ligados ao tráfico de drogas. Mesmo com seu companheiro preso há anos no sistema penitenciário federal, Márcia segue sendo uma figura central na estrutura financeira da facção. De acordo com os investigadores, ela desempenha um papel importante na comunicação entre as lideranças do CV encarceradas e os membros que atuam nas ruas. Além disso, ela teria sido uma das responsáveis por gerenciar a movimentação financeira do grupo, facilitando o uso de contas de terceiros para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.

Esta não é a primeira vez que Márcia Nepomuceno aparece em investigações da Polícia Civil. Em março, ela foi alvo da Operação Contenção Red Legacy, que visava atingir a estrutura nacional do Comando Vermelho. Naquela ocasião, ela e um sobrinho de Marcinho VP não foram encontrados nos endereços ligados a eles durante o cumprimento de mandados judiciais e chegaram a ser considerados foragidos da Justiça. A polícia indicou que familiares de líderes do CV, como Márcia, são usados para manter a operação do grupo, especialmente no que diz respeito à circulação de informações e à gestão de recursos financeiros.

Em abril, a Justiça do Rio concedeu habeas corpus a Márcia, retirando sua condição de foragida. A defesa de Márcia classificou a decisão como uma correção de excessos na investigação. No entanto, ela voltou a ser alvo na nova fase da Operação Contenção, que visa atingir justamente o núcleo financeiro do Comando Vermelho. As investigações indicam que ela continua a intermediar os interesses da facção, incluindo a movimentação de dinheiro e o contato com operadores responsáveis por distribuir valores e ocultar patrimônio.

A operação também tem como objetivo desarticular a rede financeira do CV, realizando buscas e apreensões em endereços ligados aos investigados em Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além das prisões, a operação já resultou em apreensões de armas e munições, e mais de 300 pessoas foram detidas desde o início das ações. Essa operação faz parte de uma estratégia mais ampla do governo estadual para desmantelar a estrutura logística e operacional da facção criminosa.