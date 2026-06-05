Maior jornal econômico da Ásia, Nikkei destaca modelo de renda básica desenvolvido em Maricá

247 - O município de Maricá foi destaque em reportagem publicada pelo Nikkei, um dos mais influentes veículos de economia e negócios da Ásia. O conteúdo foi produzido a partir de entrevista concedida pelo prefeito Washington Quaquá durante agenda em Nova York, nos Estados Unidos, voltada à atração de investimentos para a cidade.



Na publicação, o jornal japonês apresenta Maricá como um dos casos mais notáveis do mundo na implementação de uma política de renda básica para a população. A reportagem insere a experiência do município no contexto do debate internacional sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho e os desafios relacionados à proteção social nas próximas décadas.



O texto destaca a trajetória de Maricá na construção de programas de transferência de renda, com foco na moeda social Mumbuca, e aponta o interesse crescente de pesquisadores, gestores públicos e instituições internacionais pelo modelo adotado no município.



A reportagem também aborda o cenário econômico da cidade, ressaltando que as receitas provenientes dos royalties e participações da exploração de petróleo permitiram ampliar investimentos em diferentes áreas da administração pública. Entre as iniciativas mencionadas estão o transporte público gratuito, programas de acesso à educação, expansão da rede de creches e projetos voltados à sustentabilidade e à redução dos custos de energia para a população.



Durante a entrevista, o prefeito Washington Quaquá destacou que a atual gestão trabalha para consolidar uma nova etapa do desenvolvimento econômico de Maricá, combinando políticas de proteção social com ações voltadas à geração de emprego, ao fortalecimento do turismo e à atração de investimentos privados.