Quaquá projeta R$ 3 bilhões por ano em investimentos em Maricá

247 - O prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá (PT), projeta R$ 3 bilhões por ano em investimentos na cidade após iniciar uma reorganização administrativa que inclui corte de gastos, revisão de programas sociais e maior controle sobre contratos e serviços públicos. A gestão de Quaquá afirma que o ajuste fiscal em curso abriu espaço para ampliar obras e projetos estruturantes no município, segundo o site Agenda do Poder.

A mudança de orientação na administração municipal tem como eixo a redução do custeio da máquina pública e o fim da distribuição de recursos sem critérios técnicos definidos. O governo passou a revisar programas sociais considerados sem controle adequado, contratos apontados como desnecessários, serviços sobrepostos e estruturas administrativas que, segundo a publicação, funcionavam com elevada autonomia dentro da prefeitura.

A reorganização ocorre após a gestão afirmar ter herdado, em 2024, um déficit de R$ 480 milhões, apesar de Maricá contar com orçamento superior a R$ 5 bilhões. Com os cortes promovidos em 2025, a prefeitura diz ter revertido o quadro e alcançado superávit de R$ 1,3 bilhão.

Para este ano, a projeção apresentada pela administração é chegar a R$ 2 bilhões de superávit. A meta do governo é consolidar os mecanismos de controle fiscal para assegurar, de forma permanente, R$ 3 bilhões anuais destinados a investimentos.

Ajuste fiscal e reorganização da máquina pública

O governo municipal sustenta que a revisão de despesas foi necessária para reduzir o peso do custeio e direcionar mais recursos para obras e serviços. A estratégia envolve a concentração de investimentos em projetos estruturantes e a reavaliação de benefícios e gastos sem embasamento técnico.

As medidas provocaram desgaste político em um primeiro momento. A administração, no entanto, avalia que o início das entregas já produziu uma mudança no ambiente político local e na percepção da população sobre o governo.

Levantamento aponta que, mesmo com as obras e projetos ainda em fase inicial, sem atingir 5% do total previsto, a gestão registra 46% de avaliação ótima, na faixa de 7 a 10, e 26% de avaliação boa, entre 5 e 6.

Governo aposta em obras e programas sociais reorganizados

A prefeitura afirma que a nova fase combina aceleração de obras, reorganização dos programas sociais e prioridade aos investimentos. O objetivo declarado é abrir um ciclo prolongado de transformações em Maricá, com foco em infraestrutura, serviços e projetos de maior impacto para a cidade.

Quaquá defende que os efeitos do ajuste fiscal começam a aparecer tanto nas entregas quanto nas pesquisas de avaliação da administração.

“As obras e os serviços já começaram, e Maricá inicia um longo ciclo de transformações. Os resultados também começam a aparecer nas pesquisas de avaliação do governo. Com a aceleração dos grandes projetos, a reorganização dos programas sociais e o foco nos investimentos, a avaliação do governo é de que chegará a outubro com forte popularidade”, afirmou Quaquá.

A gestão municipal considera que a combinação entre controle de gastos e ampliação dos investimentos será decisiva para sustentar a recuperação fiscal e consolidar a agenda de obras prevista para os próximos anos.