Mulheres recebem apoio emocional e atendimento especializado em Maricá

247 - No Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, celebrado em 28 de maio, Maricá reforça a rede de acolhimento e atendimento voltada ao cuidado físico e emocional das mulheres. Dados do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR) mostram que cerca da metade das mulheres residentes na cidade (51,39%, o equivalente a 41.952 pessoas) considera que dedica tempo à própria saúde física e mental.

Entre os equipamentos voltados ao atendimento feminino está a Casa da Mulher, que oferece diariamente atendimento psicológico individual gratuito para mulheres do município. O espaço acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade, violência e sofrimento emocional.

Acolhimento em um momento de violência

A auxiliar administrativa B.M. chegou ao local em um dos momentos mais difíceis da vida. Segundo ela, uma amiga indicou o serviço após perceber a situação de violência que enfrentava dentro de casa.

“Eu estava sofrendo violência e me via sem saída nenhuma, porque não tinha para onde ir, recursos ou qualquer outro tipo de direcionamento. O principal sentimento era impotência”, conta.

B.M. afirma que não conhecia a dimensão do apoio oferecido pela rede de atendimento às mulheres.

“Quantas mulheres podem estar passando por violência sem saber que podem ser ajudadas? Campanhas de conscientização nunca são demais”, diz.

Ela lembra que precisou sair de casa sem levantar suspeitas do agressor para conseguir chegar ao atendimento.

“Fui acolhida emergencialmente. Da recepção à psicóloga, todos me receberam de uma forma que eu nunca imaginei. O atendimento psicológico foi o que mais me marcou. Eu via no olhar dela o quanto queria me ajudar”, relembra.

Após o acolhimento inicial, B.M. e as filhas foram encaminhadas para um abrigo temporário. Ela também continuou recebendo acompanhamento psicológico depois de deixar o local.

“Hoje consigo levar o ganha-pão para minhas filhas, consegui me profissionalizar e me tornei uma mulher mais forte. O atendimento me deu segurança, e uma mulher segura se sente confiante”, afirma.

Rede de atendimento e cuidado integral

Além do atendimento psicológico oferecido na Casa da Mulher, a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres mantém o Centro de Atenção Integral à Mulher Oncológica (CAIMO), voltado ao acolhimento de mulheres com diagnóstico de câncer.

O espaço oferece atendimento multidisciplinar com serviços de psicologia, assistência jurídica, nutrição, fisioterapia e estética, promovendo suporte emocional e acompanhamento durante o tratamento.

“A saúde mental precisa ser cuidada de forma humana, acolhedora e multidisciplinar. Na Casa da Mulher, o atendimento realizado por advogada, assistente social e psicóloga garante suporte completo às mulheres, fortalecendo direitos, proteção e equilíbrio emocional. A psicologia e a terapia em grupo têm papel essencial no acolhimento, na escuta e na reconstrução da autoestima. Já práticas como auriculoterapia, nutrição, fisioterapia e os cuidados oferecidos pelo salão de beleza contribuem diretamente para o bem-estar físico, emocional e para o resgate da autoconfiança, mostrando que cuidar da mulher é cuidar da sua saúde integral”, destacou a secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Caldas Bastos.

Sobre o CAIMO, a secretária ressaltou a importância de um atendimento humanizado durante o tratamento oncológico.

“O CAIMO surge como uma atenção complementar às mulheres com diagnóstico de câncer. Sabemos que elas enfrentam desafios que vão muito além do físico, envolvendo questões emocionais, sociais e familiares. Por isso, oferecemos uma rede multidisciplinar de acolhimento e acompanhamento para que essas mulheres se sintam cuidadas, fortalecidas e amparadas durante todo o tratamento”, afirmou.

Novo mamógrafo amplia prevenção

Como parte das ações voltadas à saúde feminina, o município também vai inaugurar, no dia 29 de maio, o novo mamógrafo do Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT), no Centro de Maricá. O equipamento deve ampliar o acesso aos exames e agilizar o diagnóstico precoce do câncer de mama na cidade, fortalecendo as ações de prevenção e atendimento às pacientes encaminhadas pela Central de Regulação.

“A ampliação do acesso aos exames de imagem é fundamental para garantir diagnóstico precoce e mais chances de tratamento eficaz. O novo mamógrafo representa um avanço importante no cuidado com a saúde da mulher em Maricá, fortalecendo nossa rede de prevenção e atendimento especializado”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.