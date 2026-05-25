"Meu país é Maricá": Ludmilla se impressiona com inovações da cidade

247 - Durante show em Maricá no domingo (24), Ludmilla se impressionou com inovações da cidade, como ônibus gratuito, faculdade sem custo e a moeda social Mumbuca, em uma interação espontânea com o público.

As informações foram relatadas a partir da interação da cantora com os moradores durante a apresentação. Ao ouvir da plateia sobre políticas públicas mantidas pela prefeitura, Ludmilla elogiou o prefeito Washington Quaquá (PT) e afirmou estar surpresa com os benefícios oferecidos à população.

“Ônibus de graça? Caralho, que foda! E faculdade é de graça aqui? Porra… Uma salva de palmas para o prefeito de Maricá! Isso que é governar. Tá maluco, meu irmão. Porra, foda. Até arrepiei. O que mais tem aqui em Maricá? Mumbuca? Mumbuca faz o quê? Dinheiro? Eu estou em outro país? Vocês têm a própria moeda de vocês em Maricá? E como faz para arrumar Mumbuca? Tem que trabalhar aqui? Entendi. E se quiser gastar a Mumbuca no Rio de Janeiro? Faz o quê? Não dá? É só aqui”, disse Ludmilla.

Após a sequência de perguntas ao público, a cantora puxou o coro “meu país é Maricá! Meu país é Maricá!”, em tom de surpresa e entusiasmo.

Em seguida, Ludmilla voltou a exaltar a cidade e brincou com a possibilidade de se mudar para Maricá depois de saber mais sobre as iniciativas locais. “Muito bom aqui. Adorei Maricá. O público é bom, sabe cantar tudo, animado, tem Mumbuca. Tem Mumbuca para as crianças? As crianças ganham Mumbuca? Não precisa nem ir na rua fazer algum favor, é de graça? Bicicleta? Ah, gente. Você estão mentindo. É brincadeira né? É sério? Foda. Foda, Maricá. Salva de palmas para Maricá. Eu vou comprar uma casa em Maricá depois de todas essas informações. Aí cada um vai ter que me doar cinco Mumbucas. Ué, gente. Socializar aqui, para eu erguer me castelo aqui em Maricá”, brincou.