Marca de lingerie é flagrada pela PF na casa de Carlos Bolsonaro (vídeo)

247 - Policiais federais encontraram nesta semana uma sacola da marca de lingerie Duloren na casa do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) em Angra dos Reis (RJ). O parlamentar foi alvo de uma operação que investiga um esquema de espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) durante o governo de Jair Bolsonaro.

Nesta quarta-feira (31), internautas repercutiram a lingerie nas redes sociais. A própria dona da marca também compartilhou no Instagram a sacola que estava na casa do parlamentar.



Na Operação Vigilância Aproximada, da Polícia Federal, investigadores apreenderam três notebooks, 11 computadores e quatro celulares em endereços ligados ao parlamentar. >>> Conheça Marco Cepik, novo número 2 da Abin

De acordo com as apurações, a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que "a organização criminosa infiltrada" na ABIN usou "métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras".



O magistrado lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos reorganizando tudo. pic.twitter.com/vhyqPwQS2l January 30, 2024





E a Duloren que meteu essa sobre a ação da PF na casa do Carlos Bolsonaro? 🤣 pic.twitter.com/pyfEIZU7Nb January 31, 2024





Tudo bem que existem várias suspeitas sobre a sexualidade de Carlos Bolsonaro que não interessa a ninguém. A questão é a hipocrisia mesmo.



Mas a Duloren forçou nesta propaganda em alusão ao caso Carluxo após ele mostrar vídeo do quarto visitado pela polícia federal federal🤭 pic.twitter.com/A0HTdEvLxq January 31, 2024

Carluxo vai largar a política e virar garoto-propaganda da Duloren.https://t.co/5ADqtjIZ3g January 31, 2024

