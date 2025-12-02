TV 247 logo
      Marcos Valério é alvo de ação que investiga fraude tributária milionária em Minas

      Operação apura suposto esquema de sonegação que teria causado prejuízo superior a R$ 215 milhões ao Estado

      Marcos Valério (Foto: Reprodução)

      247 - A Operação Ambiente 186 mobilizou equipes em diversas cidades de Minas Gerais nesta terça-feira (2) para apurar um amplo esquema de fraude fiscal. A ação envolve empresários dos setores atacadista e varejista e, segundo o g1, atingiu o publicitário Marcos Valério, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como operador do chamado 'Mensalão'. 

      As empresas investigadas teriam deixado de recolher mais de R$ 215 milhões em ICMS, segundo estimativa das autoridades mineiras. A ofensiva do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Civil busca desarticular toda a estrutura da suposta organização criminosa, que incluiria a emissão de notas fiscais falsas, uso de empresas de fachada e operações financeiras consideradas suspeitas. Após 18 meses de investigação, os agentes afirmam ter identificado mecanismos usados para ocultar a circulação real de mercadorias e, assim, evitar o pagamento de tributos estaduais.

      De acordo com o MPMG, o grupo criava empresas fictícias para simular operações interestaduais e burlar o recolhimento de ICMS, inclusive o imposto devido por substituição tributária. A estratégia permitia reduzir artificialmente os preços dos produtos, aumentar margens de lucro e afetar a concorrência de forma desleal. As apurações também apontam que os investigados teriam se apropriado de valores que deveriam ser destinados aos cofres públicos, convertendo os montantes em benefício próprio.

