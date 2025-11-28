Silveira projeta R$ 25 bi em investimentos em transmissão em 2026

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta sexta-feira (28) a realização de dois novos leilões de transmissão de energia previstos para 2026. As informações foram divulgadas originalmente pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que detalhou o pacote de investimentos estimado em mais de R$ 25 bilhões para a expansão da malha elétrica brasileira.

No evento citado pelo MME, Silveira ressaltou que os certames fazem parte de um planejamento estruturado para garantir que a energia – especialmente a proveniente de fontes renováveis – chegue a todas as regiões do país, consolidando segurança energética e ampliando a capacidade do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Em seu discurso, o ministro destacou os avanços recentes na expansão da infraestrutura elétrica e enfatizou o alcance nacional da integração ao SIN. “Isso representa plena segurança energética. Mas não vamos parar por aí, o planejamento continua firme. Anuncio aqui dois grandes leilões de transmissão em 2026. São mais de 25 bilhões de reais em investimentos previstos. Teremos um leilão em cada semestre, trazendo mais recursos e mais segurança para o sistema”, afirmou.

O primeiro leilão está programado para março de 2026 e já passou pela fase final de consulta pública na Aneel. O edital prevê cerca de R$ 5,7 bilhões em investimentos para a construção de 888 km de novas linhas de transmissão distribuídas por 12 estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O segundo leilão será realizado no segundo semestre e deverá movimentar mais de R$ 20 bilhões. Ele envolverá a implantação de mais de 3.500 km de linhas, cujos detalhes serão divulgados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) após a conclusão dos estudos técnicos.

A cerimônia ocorreu durante o anúncio de novos aportes da State Grid no Brasil, marcado pela assinatura do contrato de compra e venda de ações da Mantiqueira Energia entre a State Grid Brazil Holding (SGBH) e a Brookfield. A concessionária administra 13 linhas de transmissão totalizando mais de 1,3 mil quilômetros em 54 municípios mineiros. Em operação desde 2022, a concessão é válida até 2046.

A estatal chinesa, presente no Brasil desde 2010, já investiu mais de R$ 28 bilhões no país. Ao comentar o movimento da companhia, Silveira afirmou: “Isso é a prova de que o Brasil voltou a ser um solo fértil e seguro para empreendimentos internacionais. Uma demonstração da confiança em nosso país. Podem continuar acreditando, esses investimentos significam que a luz não vai faltar e que a economia continuará rodando a todo vapor”.