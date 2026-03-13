Marília Campos lidera disputa pelo Senado em Minas, diz Real Time Big Data

247 - A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), aparece na liderança em um cenário de intenção de voto para o Senado por Minas Gerais, de acordo com levantamento Real Time Big Data divulgado nesta sexta-feira (13). A petista registra 20% das preferências do eleitorado, à frente de outros nomes testados na disputa.

Segundo os dados apresentados, Carlos Viana (Podemos), deputado federal, e Marcelo Aro (PP), secretário estadual de governo, aparecem empatados na segunda colocação, ambos com 13% das intenções de voto.

Na sequência, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), registra 11%, resultado que o coloca em empate técnico com o deputado federal Domingos Sávio (PL), que soma 10%. Já o deputado Euclydes Pettersen (Republicanos) aparece com 3% das intenções de voto no cenário testado.

O levantamento também aponta um número expressivo de eleitores ainda indecisos ou que rejeitam os nomes apresentados. Brancos e nulos representam 12% dos entrevistados, enquanto 18% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em Minas Gerais entre os dias 11 e 12 de março, por meio de entrevistas presenciais. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O estudo foi realizado com recursos do próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-06562/2026.