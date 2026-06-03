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      Minc ironiza decisão de Trump e sugere que políticos presos por ligação com o CV se entreguem aos EUA

      Deputado estadual cita TH Joias e Rodrigo Bacellar ao comentar classificação de facções como organizações terroristas e critica a situação da Alerj

      Carlos Minc (Foto: minc.com.br)
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      247 - O deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ) ironizou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. O parlamentar afirmou que deputados presos por ligação com o crime organizado deveriam se entregar às autoridades estadunidenses. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

      Minc citou os deputados Thiego Santos, conhecido como TH Joias, e Rodrigo Bacellar, ambos detidos por envolvimento com o Comando Vermelho. O parlamentar também mencionou Tiago Rangel, preso na mesma investigação, mas em uma etapa voltada à apuração de suspeitas de fraudes em contratos do governo estadual.

      Ao comentar os casos envolvendo integrantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Minc declarou: "É mais difícil despoluir a Alerj do que a Baía de Guanabara".

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