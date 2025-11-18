TV 247 logo
      Moradores cobram apuração após PM entrar armada em escola por desenho de orixá em SP

      Os policiais permaneceram cerca de uma hora na unidade, onde foram descritos como hostis com a equipe escolar

      Candomblé e Umbanda, as maiores vítimas da intolerância religiosa (Foto: FOTO: Reprodução)

      247 - Moradores dos bairros Caxingui e Instituto de Previdência, na zona oeste de São Paulo, organizaram um abaixo-assinado para cobrar a atuação da Corregedoria da Polícia Militar após quatro PMs entrarem armados na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Antônio Bento. A ação ocorreu após o pai de uma aluna de 4 anos denunciar que a criança havia sido obrigada a ter “aula de religião africana”. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

      Os policiais permaneceram cerca de uma hora na unidade, onde foram descritos como hostis com a equipe escolar. Um dos agentes portava uma metralhadora. A direção da Emei explicou que a atividade fazia parte da leitura do livro infantil Ciranda em Aruanda, integrante do acervo oficial da rede municipal, seguida de desenhos produzidos pelas crianças. A menina havia ilustrado Iansã, orixá ligada aos ventos e tempestades.

      O episódio provocou indignação na comunidade. O abaixo-assinado, que reuniu cerca de 800 assinaturas em poucas horas, pede que a conduta dos policiais seja investigada por possível abuso de autoridade e violação dos direitos das crianças. O documento também solicita responsabilização do pai, acusado de rasgar o mural onde estava exposto o desenho da filha.A advogada Beatriz Branco, de 34 anos, moradora da região, afirmou ao Metrópoles que decidiu iniciar a mobilização após ler sobre o caso. “Todo mundo ficou muito estarrecido com o que aconteceu”, disse. Para ela, o episódio evidenciou a importância do trabalho antirracista nas escolas. “Esse pai, se tivesse tido esse tipo de educação que a escola está oferecendo, provavelmente ele não teria esse tipo de reação. Foi preconceito. Eu não sei qual a religião dele, mas eu respeito. Foi um desrespeito às culturas diferentes da dele.”A atividade pedagógica

      Funcionários afirmaram que a atividade fazia parte de uma ação educativa sobre diversidade cultural. O livro Ciranda em Aruanda, de Liu Olivina, apresenta dez orixás com linguagem acessível e foi classificado como “Altamente Recomendável” pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Após a leitura, cada criança desenhou o que entendeu da história, e os trabalhos foram expostos no mural da escola.

      Reações políticas e pedido de intervenção federal

      Parlamentares do PSol — a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi — acionaram o Ministério da Igualdade Racial. O grupo solicitou acompanhamento do caso e recomendações ao governo estadual e municipal sobre protocolos policiais em escolas, especialmente proibindo o uso ostensivo de armamento pesado em unidades de educação infantil.No ofício enviado ao ministério, os parlamentares afirmam que “a escola, e não o autor dos atos de truculência, foi tratada como suspeita”. Eles também pedem ações formativas para prevenção do racismo religioso e apoio à implementação do currículo antirracista previsto em lei.Além disso, os parlamentares acionaram o Ministério Público de São Paulo e a Corregedoria da PM, pedindo o afastamento cautelar dos agentes envolvidos enquanto durarem as apurações.Outro lado

      Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que os policiais conversaram com o pai e com a diretora da Emei, orientando ambos a registrar boletim de ocorrência. A pasta afirmou ainda que o armamento pesado faz parte do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e é portado durante todo o turno.A SSP não respondeu, até o momento, se uma investigação formal foi aberta na Corregedoria. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reiterou que o trabalho da aluna “integra uma produção coletiva” e que a atividade está de acordo com o Currículo da Cidade, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena.Enquanto as investigações não avançam, a comunidade escolar segue mobilizada em defesa da Emei Antônio Bento e na cobrança por responsabilidade e medidas que impeçam novos episódios de intolerância religiosa e intimidação em ambientes educacionais.

