      Moraes suspende inquérito que apura remoção de corpos pós-operação no Rio

      O governo do Rio terá que preservar as imagens das câmeras usadas pelos policiais da operação, e enviar a lista dos agentes que usaram o equipamento

      Brasília (DF) - 10/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu o inquérito policial aberto pela 22ª Delegacia da Penha (RJ), que investiga familiares dos mortos por terem removido corpos do local após operação policial deflagrada no último dia 28 nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

      De acordo com o Metrópoles, a decisão foi anunciada no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635 (ADPF das Favelas). Moraes determinou novas disposições e o envio de informações adicionais sobre a megaoperação. 

      O governo do Rio de Janeiro terá que preservar as imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais da operação, e enviar a lista dos agentes que usaram o equipamento. “Também devem ser encaminhadas à Corte Científica de todos os laudos necroscópicos, com registros fotográficos e dados sobre projetos”, aponta a decisão.

