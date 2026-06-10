Morre Bia Pardi, fundadora do PT e ex-deputada

247 - Morreu na terça-feira (9) a professora, ex-deputada estadual por São Paulo e fundadora do PT Beatriz Pardi, conhecida como Bia Pardi, aos 84 anos. Com trajetória marcada pela defesa da educação pública e pela atuação política no estado paulista, ela teve a morte confirmada pelo partido, mas a causa não foi divulgada.

Nascida em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em 6 de junho de 1942, Bia Pardi construiu sua carreira pública a partir da militância educacional e sindical. Professora de formação, ela também foi dirigente da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), uma das principais entidades representativas da categoria no país.

A atuação de Bia Pardi ganhou projeção na política institucional em 1991, quando ela assumiu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Posteriormente, foi reeleita em 1994 e permaneceu no cargo até 1999, período em que concentrou parte importante de sua atividade parlamentar em pautas relacionadas à educação.

Na Alesp, Bia Pardi integrou a Comissão de Educação e apresentou propostas voltadas ao fortalecimento da escola pública. Entre os projetos citados em sua trajetória está o que previa a obrigatoriedade do ensino de educação artística nas escolas públicas estaduais, iniciativa alinhada à defesa de uma formação mais ampla para estudantes da rede pública.

Além da atuação legislativa, Bia Pardi exerceu cargo no Executivo municipal paulistano. Entre 2001 e 2004, durante a gestão de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo, ela foi subprefeita de Pinheiros, uma das regiões mais importantes da capital paulista.

Após deixar cargos eletivos e executivos, Bia Pardi continuou vinculada à política educacional. De 2006 a 2017, atuou como assessora de Educação da bancada do PT na Alesp, mantendo presença em debates ligados à rede pública de ensino e às políticas voltadas aos profissionais da educação.

Em nota de pesar, o PT lamentou a morte da ex-deputada e destacou sua contribuição à educação e à democracia. “A trajetória de Bia Pardi deixa um legado de dedicação à educação, à justiça social e à construção de um Brasil mais democrático e igualitário. Gratidão imensa pelo seu legado e dedicação”, afirmou o partido.

A legenda também manifestou apoio às pessoas próximas da ex-parlamentar. “Toda solidariedade aos familiares, amigos, companheiros e companheiras de militância neste momento de dor”, acrescentou o PT.

A Assembleia Legislativa de São Paulo também prestou solidariedade a familiares, amigos e admiradores de Beatriz Pardi. A morte da fundadora do PT encerra uma trajetória pública associada à militância sindical, à defesa da escola pública e à participação na construção política da esquerda paulista.