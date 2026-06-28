Morre Igor Rousseff, irmão mais velho de Dilma, aos 79 anos

247 - Igor Rousseff, irmão mais velho da ex-presidente Dilma Rousseff, morreu neste sábado (27), aos 79 anos, em Belo Horizonte. Advogado aposentado, ele vivia em Passa Tempo, município localizado na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

Formado em Direito, Igor Rousseff construiu sua trajetória profissional principalmente na advocacia. De perfil reservado, também teve passagem pela administração pública municipal ao atuar como assessor na Prefeitura de Belo Horizonte durante a gestão do então prefeito Fernando Pimentel.

Apesar de integrar uma família de grande relevância na história política recente do Brasil, Igor manteve uma vida discreta e distante da exposição pública. Ao contrário da irmã Dilma Rousseff, que foi presidente da República, ele não teve atuação de destaque na política nacional.

Igor Rousseff deixa familiares, entre eles o neto Pedro Rousseff, vereador em Belo Horizonte.