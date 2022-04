Motociata pró-Bolsonaro tem até cobrança de ingresso e "área VIP"

Apoie o 247

247 - Um grupo de motoqueiros que decidiu acompanhar Jair Bolsonaro pagou uma taxa de inscrição de R$ 10 para a organização do evento, coordenado pelo grupo "Acelera para Cristo". A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O pagamento deu direito a uma espécie de 'área vip' da motociata, com a possibilidade de viajar mais próximo de Bolsonaro nos 120 quilômetros até Americana. A concentração teve início por volta das 10h no sambódromo do Anhembi.

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) anunciou que o seu partido acionará o Judiciário por conta de alguns problemas causados pela motociata, como distúrbio à ordem pública.

A Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo estimou em R$ 1 milhão o custo para o reforço no policiamento da motociata.

A GDS Grow Dietary Supplements do Brasil LTDA foi uma das apoiadoras da motociata e chegou a vender suplementos para o Exército.

Ataques ao TSE

Bolsonaro fez novos ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao dizer que "não vai ser cumprido" o acordo firmado entre a instituição e o WhatsApp, em fevereiro deste ano, com o objetivo de combater a disseminação de fake news nas eleições de outubro.

