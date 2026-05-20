MP de São Paulo pede prisão preventiva de Oruam após rapper virar réu por disparo de arma

247 - O Ministério Público de São Paulo solicitou à Justiça a prisão preventiva do rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. O pedido foi apresentado pelo promotor Alan Carlos Reis Silva no último dia 5 e veio a público nesta quarta-feira (20). As informações são da CNN Brasil.

O artista responde a uma ação penal por disparo de arma de fogo após ter efetuado tiros com uma espingarda durante uma festa realizada em dezembro de 2024 na cidade de Igaratá. Segundo o processo, o episódio foi gravado e divulgado nas redes sociais.

A Polícia Civil indiciou o rapper pelo crime de disparo de arma de fogo, relacionado ao Sistema Nacional de Armas. De acordo com a investigação, o ato colocou "em risco a integridade física de diversas pessoas".

A denúncia apresentada pelo Ministério Público paulista foi aceita pela Justiça em janeiro deste ano, tornando Oruam réu no processo.

Investigação e pedido de prisão

No pedido de prisão preventiva encaminhado à Justiça, o promotor afirma que o rapper é alvo de investigação por lavagem de dinheiro, suposto envolvimento com o Comando Vermelho e tentativa de homicídio contra policiais civis do Rio de Janeiro.

O documento sustenta que o artista "se encontra foragido, inviabilizando a efetividade da jurisdição penal e comprometendo o cumprimento de eventual decreto condenatório". Segundo o promotor, a ausência de informações sobre o paradeiro do rapper representa risco concreto de impedir a aplicação da lei penal.