Nikolas convoca "bloco da anistia" que flopa em Belo Horizonte (vídeos)
Evento no centro da capital mineira teve baixa adesão, segundo registros nas redes sociais
247 - O “bloco da anistia”, convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), reuniu algumas dezenas de pessoas na manhã deste domingo (15), durante desfile pelas ruas do centro de Belo Horizonte.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a baixa adesão ao protesto, com estimativas indicando que o cortejo.
O ato tinha como objetivo mobilizar apoiadores em defesa da anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
"Que barra! Nikolas convocou o gado pro “Bloco da Anistia” e simplesmente flopou total em BH!! Deixe sua risada", escreveu o vereador Pedro Rousseff (PT-BH).
A deputada Bella Gonçalves (PSol-MG) também comentou. "Gente, e o Nikolas papudinho que jurou que ia invadir o carnaval de BH com seu Bloco da Anistia e olha só o fiasco. É, eu acho que deu ruim né? E no mais, vamos pra festa pq o Brasil tá lindo e o Lula tá on e roteando pulando Baiana System em Salvador!", escreveu.