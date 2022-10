No Flow, Haddad defende redução de impostos sobre alimentos e valorização do salário mínimo

Apoie o 247

247 - O candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou ser um "absurdo cobrar impostos da comida do jeito que a inflação está". "Não temos aumento real de salário mínimo. A inflação de alimentos é muito superior à inflação geral", acrescentou. "O trabalhador tem que conseguir pagar as suas contas sem ficar endividado. Isso não é difícil de fazer".

O ex-prefeito da capital paulista disse que o governo federal precisa "subir o salário mínimo tendo em consideração ao que ele compra". "Alimentação, luz, aluguel, transporte, gás. Estamos perdendo poder de compra", continuou Haddad em entrevista ao Flow Podcast.

"Não acredito em crescimento com a base da pirâmide sem chegar no fim do mês com dinheiro", disse o petista.

De acordo com o candidato, Jair Bolsonaro (PL) "só fala para o status quo". "Ele diz ‘o Brasil tem de continuar patriarcal, patrimonialista, preconceituoso'", complementou.

O candidato destacou a importância dos investimentos para o estado de São Paulo. "Sou o prefeito que, nos últimos 30 anos, mais investiu em São Paulo (capital). Consegui bater R$ 26 bilhões em valores atuais em quatro anos. Ninguém superou esta marca".

A pesquisa Ipec, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou empate técnico entre o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad.

