O que já se sabe sobre mistério de crianças desaparecidas encontradas mortas em carro abandonado no litoral de SP

247 - Dois meninos, de 4 e 6 anos, foram encontrados mortos dentro de um carro na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, após desaparecerem enquanto brincavam em frente de casa. As informações foram divulgadas pelo portal g1. De acordo com a Polícia Militar, as crianças eram primas e haviam sido vistas pela última vez no domingo (22), quando brincavam na rua. O desaparecimento mobilizou familiares e forças de segurança, que passaram a realizar buscas ainda no mesmo dia.

Os corpos foram localizados por volta de 0h45 desta segunda-feira, na Rua Sílvia Dias, no bairro Vila Sônia. As vítimas estavam dentro de um carro abandonado em um terreno, já em estado de rigidez cadavérica e com sinais de agressão, segundo informações preliminares da polícia.Além da Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para atender à ocorrência. No local, foi constatado o óbito das crianças.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil investiga o caso. A perícia foi acionada para analisar o local e as circunstâncias das mortes, e a ocorrência foi registrada como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.As autoridades agora trabalham para esclarecer a dinâmica do crime, identificar possíveis suspeitos e entender como as crianças foram levadas até o local onde os corpos foram encontrados. O caso gerou forte comoção na região e segue sob investigação.