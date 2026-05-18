O que já se sabe sobre o mistério de mulher morta encontrada em parque de SP

247 - A Polícia Civil de São Paulo identificou suspeitos envolvidos na morte de uma mulher encontrada nas proximidades de um parque na Vila Santo Henrique, na zona leste da capital paulista. O caso é investigado como homicídio, e as apurações seguem para localizar um dos suspeitos.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, duas pessoas já foram ouvidas pelos investigadores, enquanto uma terceira deve prestar depoimento nos próximos dias.

A vítima foi encontrada morta na manhã da última quinta-feira (14). De acordo com a secretaria, ela apresentava sinais de violência no corpo. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Durante a investigação, a Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram a mulher entrando em um carro com os suspeitos. A partir da análise da gravação, os investigadores conseguiram identificar o motorista do veículo.

O condutor, no entanto, ainda não havia sido localizado pelas autoridades até a confirmação das informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública. A polícia trabalha agora para encontrá-lo e avançar na apuração das circunstâncias da morte.

Segundo o que foi apurado pela investigação, familiares da vítima relataram que não tiveram contato com o motorista desde a última terça-feira (13). Esse ponto passou a integrar a linha de apuração conduzida pelos investigadores.

A mulher não teve a identidade divulgada. O corpo foi localizado nas proximidades de um parque no bairro Vila Santo Henrique, região da zona leste de São Paulo.

O caso é conduzido pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. A ocorrência foi registrada no 24º Distrito Policial, na Ponte Rasa.

As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime, a participação dos suspeitos e as circunstâncias que levaram à morte da vítima.