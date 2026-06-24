OAB de São Paulo suspende Deolane Bezerra

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) suspendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra Santos, impedindo-a de exercer a advocacia com efeito imediato. A medida ocorre após a Justiça paulista aceitar denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), tornando Deolane ré por lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito de uma investigação que apura um suposto esquema ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são da CNN Brasil.

Segundo a OAB-SP, a suspensão cautelar impede imediatamente o exercício profissional da advocacia. A entidade informou que a medida pode vigorar inicialmente por 90 dias, com possibilidade de prorrogações sucessivas até o limite de 360 dias. Durante esse período, deverá ocorrer o julgamento definitivo do processo disciplinar instaurado contra a influenciadora.

Em nota, a OAB-SP afirmou: "A OAB SP apura todas as infrações que chegam ao seu conhecimento, por representação ou por fatos divulgados publicamente, por meio de seu Tribunal de Ética e Disciplina. Nos termos do art. 72, § 2º, da Lei nº 8.906/94, os processos disciplinares tramitam sob sigilo."

Investigação criminal

Deolane Bezerra foi presa no fim de maio pela Polícia Civil de São Paulo sob suspeita de participação em um esquema milionário de lavagem de dinheiro atribuído ao PCC.

Posteriormente, a Justiça paulista recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo contra a influenciadora e o apontado líder da facção, Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Com a decisão, ambos passaram à condição de réus pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.