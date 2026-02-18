Ônibus é incendiado por grupo armado na Zona Sul de SP

247 - Um ataque violento contra o transporte público marcou a tarde na Zona Sul da capital paulista. De acordo com informações da Polícia Militar e de autoridades de segurança pública, um grupo composto por cerca de 20 homens encapuzados e armados interceptou um ônibus na Avenida Guarapiranga, no bairro Jardim São Luís, e ateou fogo ao veículo.

Conforme dados confirmados pelas autoridades responsáveis pelo registro da ocorrência, o coletivo trafegava pela linha 7016/10 (Jardim Ângela – Terminal Santo Amaro), no sentido bairro, quando foi abordado. A ocorrência foi formalizada no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro, que conduz as investigações.

Os criminosos obrigaram o motorista a interromper a viagem e ordenaram que ele, o cobrador e os passageiros deixassem o veículo. Após a evacuação forçada, o grupo incendiou o ônibus. Em chamas, o coletivo perdeu o controle, desceu a via e colidiu contra um poste de energia elétrica, provocando interrupção no fornecimento de luz na região.

O impacto do incêndio e da colisão gerou transtornos aos moradores e afetou a circulação na Avenida Guarapiranga, uma das principais vias do entorno. Equipes de segurança e serviços públicos foram acionadas para controlar as chamas e lidar com os danos à infraestrutura elétrica.

Uma das linhas de investigação considera a hipótese de que o ataque possa ter relação com a morte de uma pessoa durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na segunda-feira (16), na Viela Irumu, também situada na Zona Sul da capital. A polícia apura se há conexão entre os episódios e trabalha para identificar os responsáveis pela ação criminosa.

As investigações seguem em andamento no 11º Distrito Policial, que busca esclarecer a motivação do crime e responsabilizar os envolvidos no incêndio do coletivo.